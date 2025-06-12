Кибератака на Jelgavas tipogrāfija: полиция начала расследование

Как сообщалось ранее, "Jelgavas tipogrāfija" подверглась кибератаке в ночь с воскресенья, 1 июня, на понедельник, 2 июня. По какой причине это случилось, пока непонятно.

Руководитель предприятия Марис Матревич пояснил, что, несмотря на кибератаку, типография продолжает работать, и все заказы выполняются.

Он добавил, что компания проинформировала о кибератаке как учреждение по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv", так и Государственную полицию.

На вопрос о том, какими могут быть потенциальные убытки от кибератаки, Матревич ответил, что оценить их довольно сложно. По его словам, оборот типографии составляет около 1,5 млн евро в месяц, поэтому убытки только от оборота составляют около четверти этой суммы.