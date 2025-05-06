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Как «тарифы» Трампа могут повлиять на латвийскую киноиндустрию? (1)

Редакция PRESS 6 мая, 2025 10:09

Новости Латвии 1 комментариев

План президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные таможенные пошлины на фильмы, произведённые за пределами США, скорее всего, существенно не повлияет на латвийскую киноиндустрию. Об этом агентству LETA сообщила представительница Национального киноцентра (NKC) Кристине Матиса.

По её словам, в данный момент в США демонстрируется латвийский анимационный фильм "Straume". Несколько лет назад в США также показывали фильм 2022 года "Мой проект брака", однако в этом случае со-продюсером выступала американская киностудия.

Матиса предположила, что, возможно, пошлины не будут распространяться на совместные кинопроекты.

Она также подчеркнула, что вопросы дистрибуции фильмов в случае введения подобных пошлин касаются исключительно коммерческой деятельности продюсеров, заключивших договоры с прокатчиками. Национальный киноцентр в этот процесс не вовлечён.

Отдельно она отметила, что ситуация с отправкой фильмов на фестивали остаётся неопределённой — в этой сфере у NKC налажено активное сотрудничество с США, однако пока неизвестно, как возможные тарифы повлияют именно на фестивальное направление.

Как ранее сообщалось, в воскресенье Дональд Трамп объявил о намерении ввести 100-процентные таможенные пошлины на все фильмы, снятые за пределами США. Он объяснил это тем, что американскую киноиндустрию разрушает тенденция, при которой местные кинематографисты и студии работают за рубежом.

Пока остаётся неясным, какое именно влияние это окажет на индустрию и каким образом будут применяться новые пошлины.

«Я поручил Министерству торговли и представителю США по торговле немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, ввозимые в страну и произведённые за рубежом», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Американская киноиндустрия умирает очень быстрой смертью. Другие страны предлагают разнообразные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и киностудии из США», — добавил он.

Трамп не упомянул о телесериалах, хотя именно этот сегмент развлекательной индустрии сегодня становится всё более популярным и прибыльным.

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