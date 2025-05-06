По её словам, в данный момент в США демонстрируется латвийский анимационный фильм "Straume". Несколько лет назад в США также показывали фильм 2022 года "Мой проект брака", однако в этом случае со-продюсером выступала американская киностудия.

Матиса предположила, что, возможно, пошлины не будут распространяться на совместные кинопроекты.

Она также подчеркнула, что вопросы дистрибуции фильмов в случае введения подобных пошлин касаются исключительно коммерческой деятельности продюсеров, заключивших договоры с прокатчиками. Национальный киноцентр в этот процесс не вовлечён.

Отдельно она отметила, что ситуация с отправкой фильмов на фестивали остаётся неопределённой — в этой сфере у NKC налажено активное сотрудничество с США, однако пока неизвестно, как возможные тарифы повлияют именно на фестивальное направление.

Как ранее сообщалось, в воскресенье Дональд Трамп объявил о намерении ввести 100-процентные таможенные пошлины на все фильмы, снятые за пределами США. Он объяснил это тем, что американскую киноиндустрию разрушает тенденция, при которой местные кинематографисты и студии работают за рубежом.

Пока остаётся неясным, какое именно влияние это окажет на индустрию и каким образом будут применяться новые пошлины.

«Я поручил Министерству торговли и представителю США по торговле немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, ввозимые в страну и произведённые за рубежом», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Американская киноиндустрия умирает очень быстрой смертью. Другие страны предлагают разнообразные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и киностудии из США», — добавил он.

Трамп не упомянул о телесериалах, хотя именно этот сегмент развлекательной индустрии сегодня становится всё более популярным и прибыльным.