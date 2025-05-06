Не реагируйте на запросы подтверждения личности: Cert.lv призывает не вестись на уловки мошенников

Для дополнительной защиты от мошеннических сайтов учреждение призывает использовать разработанный "Cert.lv" и "NIC.lv" бесплатный DNS-брандмауэр "dnsmuris.lv", который защищает его пользователей от посещения ссылок, используемых действующими в Латвии фишинговыми кампаниями.

При этом "Cert.lv" пока не может более подробно прокомментировать констатированные в выходные дни попытки выманивания данных пользователей электронной подписи.

Ранее сообщалось, что на нескольких порталах произошли попытки мошенников получить в свое распоряжение данные пользователей электронного инструмента "eParaksts", сообщило в воскресенье ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC).

В LVRTC пояснили, что в конкретных случаях пользователи "eParaksts mobile" получили призыв подтвердить через смарт-устройства свою личность с помощью "eParaksts mobile", хотя не делали запросов в приложении.

Доступ к "eParksts mobile" отключен на конкретных сайтах. Их управляющие осведомлены о ситуации и проводят исследование инцидента.

LVRTC проинформировал об инциденте "Cert.lv", а после получения дополнительной информации от вовлеченных сторон решит, надо ли информировать о произошедшем Государственную инспекцию данных.

На данный момент в распоряжении LVRTC нет информации о том, что на каком-либо из порталов произошла утечка персональных данных, отмечают в центре.