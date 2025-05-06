Доходы отстают от инфляции: ситуация «немного тревожная» и предупреждает о банкротстве Латвии

Рабочая неделя перед праздниками завершилась отчетом Министерства финансов перед Бюджетной комиссией Сейма о государственных доходах и расходах за первый квартал этого года. В глаза сразу бросается дефицит в 521 миллион евро, если сопоставить доходы в размере 4,05 миллиарда евро с расходами в 4,57 миллиарда. Тревогу вызывает также сравнение с профицитом в 41 миллион евро, зафиксированным в первом квартале 2024 года. Однако депутаты постепенно пришли к осознанию, что корень проблемы — недосбор НДС.

Этот дефицит доходов бывший премьер-министр, а ныне оппозиционный депутат Марис Кучинскис назвал «немного тревожным». Остальные депутаты, как от коалиции, так и от оппозиции, согласились с этой оценкой — если не словами, то действиями: выразили намерение внимательнее следить за доходами государства в этом году, чем это делалось в последние годы. Депутаты потребовали, чтобы Министерство финансов присылало ежемесячный электронный отчёт о государственных доходах, а представители министерства раз в квартал посещали комиссию с более подробными данными и объяснениями.

Европейские деньги скрывают проблемы

Делегация Министерства финансов усердно старалась успокоить депутатов, и это удалось — даже по поводу полумиллиардного дефицита, оставленного первым кварталом этого года в Государственной казне. Хотя разница между прошлогодним профицитом и нынешним дефицитом кажется чрезмерной, она объясняется графиком получения средств от Европейского союза.

Это включает в себя две хорошие новости:

Поток средств в страну гарантирован, в чём латвийский госаппарат твёрдо убеждён. За поступление денег отвечает донор, а не местные чиновники — нужно лишь помнить, когда ждать следующий транш.

Конкретно в первом квартале 2024 года завершился бюджетный период ЕС 2014–2020 гг. Календарь ЕС позволяет завершать начатые в одном периоде проекты ещё в течение двух лет следующего периода, иногда затягивая реализацию и до третьего года. Однако к концу третьего года проекты должны быть полностью завершены, а вся документация, включая окончательные счета, подана в Европейскую комиссию.

Именно в начале четвёртого года (то есть в первом квартале 2025 года) ЕС оплатил финальные работы по проектам 2014–2020 гг., объём которых к тому моменту накопился выше среднего.

В 2025 году ситуация противоположная: только сейчас начинает набирать обороты исполнение проектов периода 2021–2027 гг., причём освоение традиционных фондов дополняется средствами из Фонда восстановления и устойчивости (RRF). По сравнению с первым кварталом прошлого года:

вложения в проекты традиционных фондов выросли на 106 млн евро,

на проекты из фонда восстановления потрачено 101 млн евро,

проекту Rail Baltica выделено на 39 млн евро больше.

Частично ЕС уже сейчас финансирует эти проекты авансами, что не позволяет дефициту в Государственной казне достичь катастрофического уровня, но большая часть вложенных сейчас денег будет возвращена после выполнения проектов. Получить компенсацию за расходы можно уверенно, а вот рассчитывать на доходы от использования продуктов этих проектов, в частности от Rail Baltica, — скорее рискованно.

Налоговые доходы отстают от инфляции

Хотя латвийская экономика и общество в нынешнем виде не могут существовать без постоянного поступления средств из ЕС, какая-то хозяйственная деятельность внутри страны и денежное обращение всё же должны происходить. И нет для государства более естественного процесса, чем сбор налогов.

В первом квартале этого года в виде налогов собрано 3,25 млрд евро, что на 202 млн евро (или 6,6%) больше, чем за тот же период 2024 года. В том числе НДС собрано на 913 млн евро, что на 11,7 млн евро (или 1,3%) больше, чем годом ранее.

Такой рост явно скромен по сравнению с ростом стоимости жизни, налогообложение которой и есть суть НДС как «налога на потребление». Поэтому Министерство финансов подготовило пояснение, что поступления по НДС выросли на 3,1%, но этот прирост был сведён на нет ростом возвратов НДС на 7,1%.

Тем не менее, даже +3,1% — это неудача для Службы госдоходов (VID), особенно на фоне того, что инфляция, вызванная печатанием евро, за последние 12 месяцев в Латвии составила двузначное число, если не все 20%.

В это же время, пока чиновники Министерства финансов докладывали депутатам Сейма о спокойной ситуации в казне, в СМИ появилась новость:

"Общий оборот лекарств у крупных оптовиков в Латвии в первом квартале 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%, свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств".

Оптовики — это не конечные плательщики НДС, а получатели возвратов, и рост их оборота частично объясняет рост возвратов НДС. Однако лекарства не циркулируют просто так — их покупают реальные потребители, которые и являются конечными плательщиками НДС. Если лекарств продано больше, чем в прошлом году, то и платежи по НДС должны были вырасти. Причём конечные платежи должны расти быстрее, чем оптовый оборот, ведь расходы аптек на продажу — это тоже потребление, облагаемое НДС.

Как из 13 получилось 3?

Основанием для этого послужило подорожание продуктовой корзины с 17,14 евро на Пасху 2024 года до 20,39 евро на только что прошедшую Пасху, что соответствует росту цен на 18,9%. В соответствии с ростом конечных цен, суммы платежей НДС выросли с 3,16 евро год назад до 3,54 евро в этом году. Доходы государства от роста цен в этом случае выросли на 13%. Так возникает вопрос — где Служба госдоходов (VID) потеряла 10 процентных пунктов разницы между тем, насколько больше людям приходится платить государству за самые обычные продукты, и тем, сколько из этой суммы реально поступило в Государственную казну.

В своём объяснении по поводу "потерянных" процентных пунктов VID ссылается на данные Центрального статистического управления о разбросе показателей подорожания. За последние три месяца цены на продукты и безалкогольные напитки выросли примерно на 5,5%, а на коммунальные услуги снизились примерно на 1,5%. Верно, что дефляция в отдельных отраслях тянет вниз суммарные поступления НДС, но вопрос в том, насколько низко можно было бы опустить эти поступления при росте НДС от торговли продуктами на +13%, что подтверждается чеками за покупки прошлого и текущего года.

Далее VID указывает на изменение потребительских привычек, то есть на столь высокую инфляцию, что люди больше не могут покупать то, к чему привыкли. Если люди начинают покупать более дешёвые товары, это временно снижает сборы НДС — до тех пор, пока продавцы не повысят цены на то, что покупают чаще. Коронный аргумент VID — это заявление, что «на поступления НДС влияет не только инфляция, но куда более значительное воздействие оказывают геополитическая ситуация и общее экономическое развитие, темпы которого сейчас пересматриваются в сторону понижения (например, Международный валютный фонд в апреле 2025 года снизил прогноз роста ВВП Латвии на 2025 год с 2,3% до 2,0%)».

Чиновники съедают все государственные деньги

Очередным подтверждением того, что реальная 12-месячная инфляция приближается к 20%, стали заявления работодателей с публичным возмущением и вопросами — почему зарплаты чиновников в первом квартале этого года выросли на 20% и более по сравнению с тем же периодом прошлого года. Совершенно логично, что самый резкий рост зарплат — 24,6% — зафиксирован в Министерстве благосостояния, что вполне соответствует его названию. Однако это не означает, что чиновники других министерств и высших государственных учреждений готовы смириться с потерей благосостояния из-за инфляции. Кормление государственных служащих (и их семей) — главная обязанность госструктур для обеспечения социального мира в стране.

Правительству предстоит решить противоречивую задачу. С одной стороны, чиновников должно быть как можно больше, чтобы поддерживать стабильность с помощью массы хорошо накормленных людей. С другой — государственные служащие, народные избранники и прочие должны быть настолько привилегированными и отчётливо отделёнными от остальной массы населения, чтобы они были готовы при необходимости бороться за свои привилегии. Правительство Эвики Силини столкнётся с серьёзными трудностями, если не сможет компенсировать чиновникам потерю покупательной способности за счёт увеличения денежной массы, перераспределяя в их пользу дополнительные доходы государства, которые должна принести инфляция. С точки зрения удержания власти — крайне опасно, что чиновники требуют повышения зарплат в размере реальной инфляции, а доходы от инфляции у государства «отнимает» упомянутая VID геополитическая ситуация и нехватка экономического роста.