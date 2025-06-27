Как правильно обрабатывать небольшие раны? Советует фармацевт

Что нужно знать об уходе за ранами?

Небольшие раны и ссадины рекомендуется сначала тщательно промыть чистой водой с мылом, а затем обработать антисептиком, например хлоргексидином или перекисью водорода. Затем на рану нужно наложить стерильную повязку или пластырь. Важно помнить, что на открытых ранах нельзя использовать средства на спиртовой основе, так как они могут раздражать кожу, подчеркивает фармацевт.

У детей раны желательно осторожно обрабатывать антисептиком, например, хлоргексидином, раствором фурацилина или повидон-йодом.

Хлоргексидин считается более эффективным и мягким антисептиком, чем перекись водорода, поскольку он сохраняет свои свойства даже в присутствии крови и гноя. Поэтому его можно использовать вместо перекиси водорода для дезинфекции ран и обработки мелких порезов и ссадин.

Скорость заживания раны зависит не только от ее типа, но и от возраста, питания и общего состояния здоровья человека. Для успешного заживления раны очень важно поддержание ее чистоты и достаточной влажности – это способствует регенерации клеток, объясняет фармацевт.

Синяки, ушибы и укусы насекомых

В случае синяка первым делом необходимо наложить холодный компресс, чтобы уменьшить кровотечение и отек. Через несколько дней можно начать использовать мази с гепарином или троксевазином, чтобы уменьшить воспаление и способствовать заживлению. Ни в коем случае нельзя греть синяк в течение первых 24 часов – это может только ухудшить ситуацию.

При укусе насекомого сначала необходимо обработать место укуса антисептиком или средством на спиртовой основе, а затем приложить холодный компресс, чтобы снизить риск воспаления. При появлении таких симптомов, как тошнота, высокая температура или головокружение, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Помните: если рана или ушиб вызывают сильную боль, отек, покраснение или ограничивают движения, обязательно нужно обратиться к врачу. То же самое касается случаев, когда из-за травмы вы не можете нормально двигаться или позаботиться о себе.

Практические советы для безопасного лета

Чтобы летний отдых был безопасным, необходимо помнить о нескольких правилах. Важно избегать перегрева и солнечных ожогов, следить за чистотой воды и пищи, а также соблюдать правила поведения на воде и в лесу.

● Избегайте перегрева и пользуйтесь солнцезащитным кремом с высоким SPF.

● Пейте достаточно жидкости и старайтесь находиться в тени, особенно в период с 10:00 до 17:00 часов.

● Купайтесь в только в безопасных, специально отведенных для этого в местах, никогда не купайтесь в одиночку.

● Отправляясь в лес, надевайте закрытую одежду для защиты от укусов насекомых.

● Мойте руки перед едой и избегайте потребления скоропортящихся продуктов.

● Научите детей правилам безопасности на улице, у водоемов и в общественных местах.

Соблюдая эти простые правила, каждый может провести лето не только активно, но и безопасно.

Помните! Необоснованный прием лекарств вредит вашему здоровью! Перед приемом лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению и соответствующую информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о приеме лекарства.