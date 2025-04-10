Как подать письмо или записаться на прием к министру: полезные координаты

* Прием посетителей в Центре для посетителей осуществляется по предварительной записи:
- звонить – по телефонам для консультаций: 67082800, 67082900;
- писать - на адрес электронной почты: Pasts@mk.gov.lv.
(Аналогично консультации можно получить по этим координатам).
Заявление можно подать:
- отправив в электронном виде на адрес электронной почты Госканцелярии: Pasts@mk.gov.lv;
- отправив в электронном виде с портала Latvija.lv, в разделе «Заявление в учреждение» (Iesniegums iestādei);
- отправив почтой по адресу: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520;
- поместив его в почтовый ящик Государственной канцелярии (центральный вход Государственной канцелярии, гардероб).
Заявления вынимаются два раза в день...
Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА