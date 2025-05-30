Трагедия в Рижском заливе: как одно неверное движение может привести к гибели. История 1987 года

Пикник на даче

Как хорошо было в тот безоблачный июльский день, когда Валера с Таней готовились ехать к друзьям на дачу в Варнукрогс, расположенную на берегу Лиелупе. Компания подбиралась веселая и дружная. Особенно беззаботное настроение было у Ларисы - двоюродной сестры Валеры, только утром приехавшей погостить с Украины.

В Варнукрогсе их уже ждали две молодые семьи: братья Игорь и Павел с женами и детьми. Жгли костер, жарили шашлыки, слушали магнитофон, рассказывали забавные истории, вокруг носилась ребятня, счастливая от кутерьмы и от того, что их до сих пор не укладывают спать.

Запомнилось Ларисе, что в какой-то момент Валера увел ее за дом: «Пошли постоим, помолчим вместе». Вокруг была летняя ночь, и пели цикады, и Валера сказал мечтательно: «Ты только представь: завтра выйдем в море на яхте. Как это будет хорошо - только мы и вода вокруг. И больше никого!» Кто мог в ту минуту знать, как страшно сбудутся его слова.

Внезапная катастрофа

Судно опрокинулось на бок резко и легко, как в остросюжетном фильме. Его команда, с беззаботностью сухопутных пассажиров не надевшая стандартные спасательные жилеты, разлетелась на волнах в разные стороны. Все произошло так внезапно, что никто не успел ничего понять. Вроде бы только что они спокойно шли по Лиелупе к ее устью. В залив выходить не собирались, хотели дойти до выходного буя и возвратиться домой.

Утро было по-настоящему летнее: ни облачка на небе, ни всплеска на реке. Жены с детьми остались на даче. Игорь - владелец яхты, в документах, правда, фигурирующей как «самодельный парусно-моторный вельбот», Павел, Валера и Лариса, поехавшие прокатиться по реке, на приключение никак не рассчитывали. А оно началось с досадной мелочи: парус, которым управлял Валера, замотался за переднюю ванту. Чтобы его распутать, Валера дернул за край, но, видимо, слишком резко - ткань порвалась.

В принципе, тоже пустяк: нужно либо зашить этот, либо поставить другой парус. Но тут со стороны взморья показалась темная туча, и всех вдруг пронизало резким порывом ветра. И дальше все пошло вразнобой. Яхту стало быстро относить в залив. Игорь попытался зашить парус. Валера начал запускать мотор. Мотор не заводился, и Валера позвал Игоря помочь ему. Ветер усилился, яхту закачало. От запаха бензина и от качки всем трем стало плохо. Внезапно опять налетел сильный шквал, яхту резко ударило волной, и она опрокинулась на бок.

В воде все как-то неожиданно успокоились. Факт свершился, и его восприняли даже с юмором. Правда, первые инстинктивные действия особой целесообразностью не отличались. Игорь, упавший в воду дальше всех, не успел подплыть к остальным, как они вцепились в борт судна, пытаясь его опять поставить на воду.

От таких хаотичных действий борт начал медленно погружаться в воду. Тут подплыл Игорь и призвал всех рассуждать здраво. Валера сразу предложил снять лишнюю одежду. Лариса и Павел скинули тяжелые фуфайки, Игорь - махровый купальный халат. Лариса отправила на дно даже часы.

Через иллюминатор глядящей в небо рубки были прекрасно видны все спасательные средства яхты: жилеты и два круга. Их нужно было достать, и Игорь нырнул пару раз с этой целью. Ничего не вышло. Тогда нырнул Валера, и ему тут же повезло. Он вытащил пенопластовый круг, способный выдержать на себе 60—70 кг. Им должно было хватить. Полузатопленное судно продолжало постепенно погружаться в воду. Все это происходило не так уж далеко, примерно в двух километрах от берега болдерайского пляжа.

Уходит на дно

И хотя яхта погрузилась в воду окончательно, происшествие все еще казалось приключением, которое с минуты на минуту закончится. И как подтверждение тому со стороны Лиелупе показаласъ «Ракета". Она проходила от них совсем недалеко, метрах в пятидесяти, не больше. Четверо людей кричали так, как, казалось, в жизни кричать не приходилось. Но «Ракета» пронеслась мимо.

Вокруг резко потемнело, небо заволокло тучами, пошел дождь. Мокрее им от этого не стало, зато остатки бодрости и оптимизма буквально рассеялись во мгле, окружившей людей. Впрочем, в панику они не ударились. Валера все время беспокоился за сестру. Тогда Ларису поместили в центр круга, Павел держался за него слева, Валера - справа. Игорь плавал вокруг.

К этому времени совсем сник Валера. Все заметили, как у него резко заострились черты лица, посерела кожа, глаза стали странными, навыкате. Надо было что-то предпринимать. Игорь, старший среди них, высказался первым. «Придется кому-то отправиться на берег за помощью", - предложил он. Как владелец яхты и ее капитан, Игорь чувствовал себя в какой-то степени ответственным за происходящие злоключения. «Ладно, ребята, - сказал он. - Держитесь, а я пошел».

Их осталось трое

Вновь показалась «Ракета». Она шла со стороны Риги. Трое людей закричали, уже ни во что не веря. И «Ракета» остановилась. Она словно осела в воде, мягко покачиваясь на волнах метрах в тридцати от зовущих на помощь людей. Пробыла в таком состоянии около минуты и... проследовала далее по своему маршруту.

Вот тут и началось. Вдруг, не сговариваясь, трое заголосили: «Игорь! Игорь!» Ответа, разумеется, не последовало. (Как потом выяснилось, Игорь слышал эти крики, так же как и заметил остановившуюся «Ракету», но, экономя силы, приказал себе ни на что не реагировать). «Он утонул», - выговорил страшную догадку Валера, и все сразу в это поверили. Утонул! Значит, помощи ждать неоткуда. «Ребята, - умоляющим голосом сказал бледный Валера, - только не будем разбредаться. Надо держаться всем за круг и дрейфовать на воде».

«Поплыли, - сказал Павел Ларисе. - Может, выплывем!» Из показаний Ларисы Б.: «Мы решили с Павлом оставить Валеру на кругу, а самим плыть. Поплыли. Обернувшись, я увидела, что он полностью лежит на кругу. Отплыв немного, я услышала, как Валера закричал: «Лариса!» Павел вернулся, а я поплыла вперед».

Валера звал оставившую его сестру очень долго. Его крик слышали и сама Лариса, и Павел, и даже далеко ушедший вперед Игорь. Все они, пытаясь теперь передать голос Валеры, повторяют, что он был очень неестественным, жутким, вообще непохожим на крик человека.

Как бы тони было, сестра уплыла. Зато возвратился Павел - не потому, что услышал страх в Валерином голосе: просто понял, что самому ему не выплыть. Не хватит ни сил, ни дыхания. Он вернулся не к Валере, а к кругу и ухватился за его спасительный край.

Из объяснений Павла И.: «Мы с Валерой держались за круг с двух сторон. Вдруг нас захлестнуло волной, которая вырвала круг из наших рук, а нас разбросала в разные стороны. Я сначала догнал круг, потом стал оглядываться в поисках Валеры. Увидел и кричу: «Валера, давай сюда!» А он стал тонуть, сначала уйдя в воду по нос, потом и вовсе скрылся под водой».

Лариса долго слышала, как Валера звал ее по имени, умоляя вернуться. Но она плыла вперед, пока хватало сил. Потом силы кончились, и она поняла, что тонет. Как выплыла, помнит плохо. Очнулась уже на связке огромных труб. Это был еще не берег, трубы плавали в километре от него, но уже спасение. Лариса пошла, спотыкаясь и падая, в другой конец этих труб - там был понтон с будкой - и увидела Павла. Рядом с ним лежал спасательный круг. Тот самый. Вот тут она и услышала о гибели Валеры.

Из показаний Ларисы Б.: «Павел сказал мне, что не приблизился к Валере, так как боялся, что тот утащит его под воду».

Игорь, конечно, выплыл намного раньше. И вот он уже мчался к даче в поисках подмоги. Это было чистой случайностью, что, направляясь к месту происшествия вместе с соседом на его моторной лодке, они обогнули длинную связку плавающих труб с той стороны, где находились Лариса с Павлом.

Из объяснений Игоря И.: «Они мне сообщили, что Валера утонул». Все. Этой информации оказалось достаточно, чтобы лодка повернула... назад к берегу. Как могло так случиться, что человек, которому было плохо, очень плохо, был ими брошен в самый критический момент? Однако и сейчас они считают, что поступили справедливо, ведь оставили Валере круг, как самому слабому. Но, может быть, ему не столько был нужен этот круг, сколько люди рядом.

В возбуждении уголовного дела отказано

Обратите внимание: во всех до единой ситуациях этой трагичной истории поступки людей оказались на очень зыбкой грани между подсудным и неподсудным. Материалы происшествия находились на рассмотрении в прокуратуре, ведь погиб человек. В возбуждении уголовного дела по факту смерти отказано. Лиц, причастных к смерти Валерия В., выявлено не было. Действительно, картину трагедии объективно установить невозможно.

Александр ВАЛЬТЕР