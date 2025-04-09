Первый случай был зафиксирован незадолго до 20:00, когда сотрудники Центра видеонаблюдения заметили на камерах как мужчина, впоследствии идентифицированный как гражданин Дании, поднимался на основание массива Памятника Свободы со стороны смотровой площадки у металлической двери.

Менее чем через три часа другой мужчина, который, как позже выяснилось, был гражданином Швейцарии, забрался на край Памятника Свободы со стороны смотровой площадки и прошел по краю в месте, куда подниматься нельзя.

За подобное нарушение, в соответствии со статьей 9 Закона о Памятнике Свободы и Рижском братском кладбище, виновному может быть назначен штраф в размере до 1000 евро, сообщает Рижская муниципальная полиция.