«Покупатели в магазинах по-прежнему не могут понять конкретное происхождение того или иного сорта пива», — подчеркнул Руньгис. Он отметил, что это требование позволило людям задуматься о том, где производится пиво с латышскими названиями, но в настоящее время требование не достаточно успешно разработано, поскольку в различных торговых точках на ценниках этого пива указано «страна происхождения — нет информации».

«Крупные импортеры пива в Латвии нашли лазейку в законе, позволяющую обойти требование указывать конкретную страну происхождения, и в результате магазины указывают, что не знают, где производится пиво с латышскими названиями», — подчеркнул владелец «Valmiermuižas alus».

По его мнению, законодатель должен срочно сотрудничать с крупными магазинами, чтобы исправить эту ошибку.

Тем не менее, Руньгис положительно оценил тот факт, что в магазинах рядом с пивом, сваренным в Латвии, вывешен латвийский флаг, который указывает, что страна происхождения продукта – Латвия.

Как уже сообщалось, с марта Продовольственная и ветеринарная служба начала усиленный контроль за размещением в торговых точках указаний о происхождении пищевых продуктов. Требование Закона о контроле обращения пищевых продуктов о размещении в торговых точках указания о стране, в которой произведен пищевой продукт, вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Принятые правительством правила определяют, что информация о стране производства по выбору продавца должна быть указана на ценнике продукта, рядом с продуктом, группой продуктов или в торговом месте, если все продукты, имеющиеся в нем, произведены в одной стране.

Страна, в которой произведен пищевой продукт, может быть указана в письменной форме с названием страны или изображением ее флага. Чтобы не выделять продукты стран-агрессоров, произведенные в России или Белоруссии, эти страны должны быть указаны только в письменной форме.