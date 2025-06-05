Хочу подарить квартиру несовершеннолетнему родственнику: как по закону?

Несовершеннолетие не является объективным препятствием ни для приобретения, ни для закрепления прав собственности. Разница заключается лишь в том, что в этом случае действует не сам несовершеннолетний, а его законные представители, к которым относятся прежде всего его родители.

Право опеки родителей над несовершеннолетними детьми

Положения Гражданского закона устанавливают, что до достижения совершеннолетия ребенок находится под опекой родителей, которая наделяет родителей правом и обязанностью заботиться о ребенке и его имуществе, а также представлять ребенка в его личных и имущественных отношениях. Родители, живущие вместе, осуществляют опеку совместно. Если родители живут раздельно, совместная опека сохраняется за исключением случая, когда на основании соглашения родителей или решения суда установлена индивидуальная опека одного из родителей.

Таким образом, если ребенок не достиг совершеннолетия, он находится под опекой родителей (или одного из них), поэтому договор на приобретение недвижимости (например, договор дарения квартиры) и прошение о регистрации прав собственности на недвижимость на имя ребенка в Земельной книге должны подписать его родители (или родитель) как законные представители ребенка.

Разрешение сиротского суда

Необходимо также отметить, что личные и имущественные интересы и права несовершеннолетнего защищает сиротский суд, который, помимо прочего, решает вопрос о приобретении имущества для ребенка. Поэтому, прежде чем заключать договор дарения недвижимости, необходимо обратиться в сиротский суд по месту нахождения декларированного места жительства (своего или ребенка) для получения разрешения на заключение сделки и предоставить суду проект договора.

Рекомендуем обратиться за более предметной консультацией, а также за составлением договора дарения к юристу или присяжному адвокату.