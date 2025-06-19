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Грозовые ливни, град и шквалистый ветер: на Латвию идёт буря! (1)

© LETA 19 июня, 2025 17:55

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В ночь на пятницу в Риге и других регионах на побережье Видземе значительно усилится северо-западный ветер, предупреждают синоптики.

Над северо-востоком Европы расположен обширный циклон, который в четверг принесет во многие регионы Латвии грозовые ливни, град и шквалистый ветер. Сильные грозы наиболее вероятны на юге страны.

В ночь на пятницу влияние циклона усилится - ветер станет сильнее, а через восточную и центральную часть страны с севера пройдет обширная зона осадков. Самые сильные дожди ожидаются в Видземе и Селии - количество осадков здесь может достичь 25-30 мм.

Самый сильный ветер прогнозируется на побережье Видземе в ночь на пятницу и в первой половине дня - порывы северо-западного, а затем северного ветра будут достигать 20-24 метров в секунду. Ветер такой силы ожидается также в Юрмале, Риге и регионах вокруг столицы. В остальных регионах страны порывы ветра составят 13-18 метров в секунду.

Сильный ветер в ночь на пятницу и утром может ломать ветки и деревья. Наибольшие разрушения ожидаются в Риге, Юрмале и районах вокруг столицы.

В течение пятницы порывы ветра постепенно стихнут. 

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