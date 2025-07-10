Грибы пошли: спасатели всё чаще находят заблудившихся в лесу

Ночью пожарные и спасатели в Дунавской волости Екабпилсского района оказали помощь мужчине, у которого в лесу возникли проблемы со здоровьем, и который не мог выбраться самостоятельно. Пожарные и спасатели обнаружили мужчину и доставили его в отделение неотложной медицинской помощи.

Два дня назад в Дзербенскую волость Цесисского района поступил звонок о том, что в лесу потерялись два человека. Спасатели нашли их, вывели из леса и передали Государственной полиции.

В 11:06 в пожарную службу Мерсрагса поступил звонок. По имеющейся информации, в озере в лодке находился человек, который не мог добраться до берега. Прибывшие на место пожарные и спасатели связались с пострадавшим, обнаружили его и доставили на берег. В 12:36 работы на месте происшествия были завершены.

Вчера в 8:22 утра пожарные получили вызов на улицу Малу в Екабпилсе, где на втором этаже двухэтажного здания производственного предприятия горел пожар площадью полкв. метра и полкв. метра мусора. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Тушение пожара было завершено в 9:48 утра.

За последние сутки пожарные и спасатели также выезжали на вызовы, где горели мусор, сгоревшие продукты питания, предметы домашнего обихода, электрический столб, заброшенное здание, ангар и входная дверь квартиры. Всего в пожарную службу поступило 34 вызова: десять по пожаротушению, 16 по спасательным операциям, но восемь из них оказались ложными.