На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации «airBaltic».
За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали семь депутатов, а против были четыре депутата — Светлана Чулкова, Кристапс Криштопанс («Латвия на первом месте»), Харийс Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и Гиртс Штекерхофс (СЗК).
Комиссия признала законопроект срочным.
Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа.
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