19 августа 2026 12:33 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# AirBaltic

Государство может снова помочь airBaltic: бюджетная комиссия Сейма поддержала идею

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «airBaltic», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «airBaltic» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро.