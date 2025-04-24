Gmail рассылает уведомления: пользователям придется делать сложный выбор

Теперь ты решаешь: хочешь ли ты, чтобы ИИ помогал находить нужные письма быстрее, предлагал умные ответы и ещё лучше боролся со спамом? Или же тебе важнее, чтобы твои данные оставались максимально закрытыми, даже если это означает чуть меньше удобств?

Согласишься — получишь:

Улучшенный поиск писем с учётом твоих привычек;

Умные подсказки и автоответы;

Эффективную защиту от мусора, фишинга и рекламы.

Но за это Gmail попросит больше доступа: к содержанию писем, твоим действиям и метаданным. Да, эти данные не идут напрямую в рекламу Gmail, но могут влиять на показ объявлений в других сервисах Google.

Отклонишь — останешься с привычным, базовым Gmail. Без ИИ-фишек, но и с минимальным сбором данных.

Выбор — за тобой. Умный помощник или защита личного пространства?