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Доступность

Gmail рассылает уведомления: пользователям придется делать сложный выбор

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 16:14

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Если ты пользуешься Gmail, скоро получишь важное уведомление — и это не просто очередное всплывающее окно. Google внедряет обновление, которое потребует от тебя сделать осознанный выбор. Gmail ставит пользователей перед выбором: суперудобство с ИИ или максимальная конфиденциальность. Что выберешь ты — "да" или "нет", поясняет Newsweek.

Теперь ты решаешь: хочешь ли ты, чтобы ИИ помогал находить нужные письма быстрее, предлагал умные ответы и ещё лучше боролся со спамом? Или же тебе важнее, чтобы твои данные оставались максимально закрытыми, даже если это означает чуть меньше удобств?

Согласишься — получишь:

Улучшенный поиск писем с учётом твоих привычек;

Умные подсказки и автоответы;

Эффективную защиту от мусора, фишинга и рекламы.

Но за это Gmail попросит больше доступа: к содержанию писем, твоим действиям и метаданным. Да, эти данные не идут напрямую в рекламу Gmail, но могут влиять на показ объявлений в других сервисах Google.

Отклонишь — останешься с привычным, базовым Gmail. Без ИИ-фишек, но и с минимальным сбором данных.

Выбор — за тобой. Умный помощник или защита личного пространства?

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Комментарии (0) 24 реакций
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Конец эпидемии! Грипп официально «уходит» из Латвии

Азбука здоровья 18:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил об окончании эпидемии гриппа, и это объявление вступает в силу в пятницу, 25 апреля.

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Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником»

Важно 18:29

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Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

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«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения

Мнения 18:26

Мнения 0 комментариев

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

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Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники

Важно 18:23

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Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

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Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ 0 комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

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Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу?

Важно 18:16

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Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

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Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане

Важно 18:12

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Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

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