Где в Риге прячутся камеры контроля скорости? Водители теперь могут сами посмотреть в интернете

Чтобы предоставить водителям доступную информацию о расположении этих устройств, данные теперь доступны на портале Рижского самоуправления georiga.lv в разделах «Drošība» и «Satiksme un mobilitāte». На портале размещена подробная карта, где можно найти информацию как о передвижных камерах видеонаблюдения, так и об интеллектуальных системах контроля ПДД.

В настоящее время в Риге работают 13 передвижных камер видеонаблюдения и 3 интеллектуальные системы контроля ПДД, которые с 1 марта фиксируют нарушения в местах с наиболее интенсивным движением. Первые три интеллектуальные системы установлены по следующим адресам:

Ул. Аугуста Деглава 120 (на пересечении с ул. Илукстес)

Ул. Бривибас 168А (на пересечении с ул. Цесу)

Ул. Бривибас 198А (на пересечении с ул. Кр.Барона)

До конца года в Риге планируется установить еще 26 таких устройств, чтобы еще более эффективно обеспечивать соблюдение ПДД. Кроме того, с осени 2023 года полиция уже использует передвижные камеры видеонаблюдения, которые помогают фиксировать нарушения в городской среде.

С октября 2024 года RVPP также начала контролировать допустимую скорость движения с помощью автоматизированных устройств контроля, установленных на нетрафарированных полицейских автомобилях. Использование этих технологий не только позволяет оперативно выявлять нарушения, но и способствует привлечению виновных к ответственности, делая движение в городе безопаснее для всех жителей и гостей Риги.