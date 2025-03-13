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Гаусс славно поработал! Убытки аirBaltic в 2024 году достигли 118 млн. евро

Редакция PRESS 13 марта, 2025 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

"Немного о финансовых результатах 2024 года для аirBaltic в 2024 году Итак, убытки в размере 118 млн. евро. (Зевая): тоже мне новость! Я уже давно прогнозировал нечто подобное, - пишет Гунтарс Витолс на портале Pietiek.com.

В начале этого года уже были известны три вещи. Во-первых, за 9 месяцев 2024-го компания накопила убыток в размере 48 миллионов. Второе - курс доллара к евро оказывает значительное влияние на финансы AirBaltic. К концу года доллар укрепился по отношению к евро, что принесло дополнительные убытки в размере 26 миллионов (по моим оценкам, около 30).

Таким образом, было известно об общих потерях в 74 миллиона. Ну, и еще было известно, что в зимний сезон компания все равно приносит убытков более чем на 5 миллионов в месяц. За три месяца, по моим подсчетам, они составили бы около двадцати миллионов, так что общую сумму я оценивал около 100 миллионов.

Сюрприз? Гаусс побил мой "позитивный" прогноз. Выжал на 20 миллионов больше.

Хорошо, а что насчет прогнозов на будущее компании? В годовом отчете сказано, что если в ближайшие три-четыре месяца не произойдет выхода на фондовый рынок, то деньги закончатся. Тогда держатели облигаций они придут и подадут заявление о несостоятельности. Опять же, извините, я рассказываю это... не помню, наверное, не меньше года.

Что еще нужно, чтобы избежать банкротства? Оживить экономику стран Балтии и других "летающих" стран. Очень правдоподобно, учитывая, что сейчас нужно тратить деньги не только на "зеленый курс", но и на оборону. А еще компания надеется возобновить полеты в Украину в этом году".

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