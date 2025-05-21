Фильм ужасов «Лопасти»: во двор дома обрушилась гигантская лопасть ветрогенератора

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл на трассе Шяуляй–Титувенай. Крупногабаритный груз — одна из лопастей ветряка — перевозился в сопровождении конвоя, однако по неустановленной пока причине прицеп с тяжеловесной конструкцией перевернулся. Огромный элемент турбины скатился с обочины и повредил дом, находящийся рядом с дорогой.

Жителю дома понадобилась медицинская помощь — мужчина не получил физических травм, но испытал сильный стресс. Медики диагностировали у него состояние шока.

По информации полиции, за рулём тягача Volvo находился 33-летний водитель. Он был трезв и в результате происшествия не пострадал. Несмотря на масштаб груза и происшествия, движение по трассе не перекрывали — упавшая лопасть движению не помешала.

Специалисты начали расследование, чтобы установить, почему произошло опрокидывание прицепа. На месте происшествия работали сотрудники полиции и службы спасения.

Инцидент вызвал волну обсуждений в соцсетях, где пользователи делятся опасениями по поводу транспортировки подобных объектов по оживлённым дорогам и вблизи жилых домов.