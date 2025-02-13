Европарламент призвал к бойкоту нынешних властей Грузии

Европейский парламент призывает Евросоюз и правительства государств ЕС принять жесточайшие меры по отношению к властям Грузии из-за ситуации с демократией и правами человека в стране, которая еще более ухудшилась после прошедших там в октябре 2024 года парламентских выборов.

"Грузия, некогда являвшаяся лидером евроатлантической интеграции, переживает ускоренный процесс отката от демократии, (…) что может привести к тому, что страна пойдет по белорусскому пути политического развития, перейдя от нынешнего авторитарного государства к диктаторскому режиму", - говорится в резолюции, принятой в четверг, 13 февраля, в Страсбурге.

Евродепутаты выступают за "немедленный и всеобъемлющий аудит" политики ЕС в отношении Грузии, который может привести к "условной приостановке экономического сотрудничества и привилегий, предоставляемых" Тбилиси Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Европарламент также призвал передать 120 млн евро, предназначавшиеся для поддержки государственных проектов в Грузии, на поддержку грузинского гражданского общества и независимых СМИ.