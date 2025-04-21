Что ж за нехристи? На Пасху ограблен Центр спасения кошек

Лаура сообщила, что грабители разбили стеклянную дверь, вынесли ящик для пожертвований и телефон. По счастью, кошки не разбежались, хоть и были сильно напуганы.

Это же кем надо быть, чтобы отнять у тех, кто слабее тебя, крохи, которые им пожертвовали совсем небогатые люди!

-Украли наш телефон, при помощи которого исцелялись разбитые сердца, спасены многие жизни и создаются новые, прекрасные истории встречи человека и кошки...

Наша недавно установленная дверь, которую открывают с такой надеждой, грустью, радостью, - разбита...

Безумие! Сколько же бесчеловечности нужно, чтобы грабить тех, кто сам нуждается в помощи!...

И напоследок Лаура предупреждает грабителя: "Вместе мы тебя найдём. Ты, кто бегал по нашему двору в темноте ночи с капюшоном на голове с нашей коробкой для пожертвований подмышкой".