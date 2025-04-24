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Эстонская православная церковь остается в лоне Московского патриархата? Президент не провозгласил поправки

© LETA 24 апреля, 2025 16:47

Мир 0 комментариев

Президент Алар Карис в четверг не стал провозглашать принятые Рийгикогу 9 апреля поправки к Закону о церквях и приходах, подчеркнув, что поправки к Закону не соответствуют Конституции Эстонской Республики.

«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, но поправки к Закону в такой редакции противоречат статьям 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», - заявил президент Карис, передает BNS канцелярия главы государства.

«Двусмысленная формулировка запрета на зарубежные связи породит правовые споры и может привести к тому, что точно так же будут ограничены свободы всех объединений, в том числе политических партий», - отметил президент Карис.

Сам законодатель в пояснительной записке указал, что возможной альтернативой вводимому запрету мог бы стать постоянный контроль за руководителями, кадровыми решениями и экономическими отношениями религиозных объединений. Однако такой контроль не будет легитимным.

Глава государства указал, что действующее законодательство требует широкого контроля над религиозными объединениями. «Дело не в отсутствии правовых средств, а в их использовании. При необходимости существующие инструменты должны использоваться более энергично», - сказал Карис.

Президент ссылается на Пенитенциарный кодекс, который определяет государственную измену как преступление. Согласно недавнему решению Государственного суда, оно также включает в себя враждебное влияние и распространение дезинформации с целью оказания помощи иностранной организации.

Госсуд привел примеры назвал наказуемых действий - манипулирование информацией, распространение ложной информации, создание информационного поля, искажающего действительность. Пенитенциарный кодекс также запрещает подстрекательство к войне или иному применению вооруженной силы.

Предусмотрено наказание и за случаи, когда физическое или юридическое лицо сознательно прямо поддерживает акт агрессии со стороны иностранного государства.

Глава государства указывает в своем решении, что при оценке закона необходимо также учитывать последствия, которые могут возникнуть  для свободы объединений в более общем плане или для свободы слова и выражения мнений, если бы такой неясный и обширный запрет на трансграничные связи был признан соответствующим Конституции.

В пояснительной записке указана статья 48 Конституции, согласно которой запрещены объединения, союзы и политические партии, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии или иным образом противоречат закону, предусматривающему уголовную ответственность.

«Вопрос заключается и в том, может ли угроза безопасности, связанная с иностранным лицом, быть отнесена к объединению, действующему в Эстонии, если это объединение имеет какую-либо экономическую или иную связь с иностранным лицом или если установлено, что эстонское объединение «руководствуется в своей деятельности» этим иностранным лицом. Конституция гарантирует религиозным объединениям более сильную защиту, чем многим другим объединениям. Если их деятельность может быть ограничена так, как это в настоящее время делается законом, то следует сделать вывод, что аналогичный запрет может быть наложен и на другие объединения, возможно, даже на политические партии», - отметил Карис.

«Конституцию следует толковать таким образом, что для запрета объединения не является достаточным названные общими словами отсылки на «руководящие указания» иностранного лица. Такой запрет уже своей неопределенностью окажет неуместное в демократическом обществе запугивающее влияние. Поскольку Конституция допускает защиту национальной безопасности и общественного порядка более целенаправленными и точно определенными мерами, такого рода запреты не нужны», — указал президент.

Глава государства считает необходимым для Рийгикогу заново обсудить и принять решение по этому закону, приведя его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.

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