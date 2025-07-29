Есть золото! Страутманис показал мастерство на чемпионате Европы по стрельбе

Страутманис набрал 583 очка во всех сериях выстрелов, повторив рекорд Европы. Второе место с 577 очками занял украинец Павел Коростылов, а тройку лучших с 575 очками замкнул финн Сампо Воутилайнен.

Среди других латвийских спортсменов Эрнест Эрбс с 558 очками занял 16-е место, Рихард Зорге с 557 очками — 19-е, а Эмилс Васерманис с 552 очками завершил соревнования на 28-й позиции среди 35 участников.

В командных соревнованиях латвийские стрелки Страутманис, Эрбс и Зорге заняли второе место, уступив только украинским спортсменам.

В юниорских командных соревнованиях латвийские стрелки Даниэль Вилциньш, Дмитрий Иванов и Артур Мартинсонс заняли третье место, а в индивидуальных соревнованиях лучший результат показал Вилциньш, войдя в десятку лучших. Среди юниорок на дистанции 25 метров Алисе Дваришке заняла пятое место.