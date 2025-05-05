После проверок и проведения лечения обнаружилось, что у Эвиты повышен уровень кальция в крови. В декабре врачи приняли решение немедленно сделать операцию, но не все необходимые проверки были выполнены, и после хирургических манипуляций Эвите стало еще хуже: уровень кальция не стабилизировался, а упал ниже нормы, что опасно для жизни. Врач, сделавший операцию, по словам Эвиты, допустил непоправимую ошибку.

"Мне все это кажется кошмарным бредом. Ты не знаешь, проснешься утром или нет. Я не уверена в своем будущем. Я не могу сказать ребенку, почему мне так плохо, что я иногда ничего не могу сделать, у меня все падает из рук", - описывает Эвита свое состояние.

Она, как сообщается, единственный человек в странах Балтии, который нуждается во внутривенном введении препарата кальция. Чтобы жить, Эвита должна получать инновационные медикаменты производства Дании. Общие затраты в месяц - 10 тысяч евро, сейчас эти лекарства не входят в список компенсируемых. Эвита и ее помощники писали заявления в госучреждения, чтобы как можно скорее получить финансирование. После всяческих бюрократических препон Фонд врачебного риска предоставил лекарство лишь до конца 2025 года, но признал пациентку потерпевшей в рамках административного процесса. Выплаченная компенсация позволит приобретать лекарство еще 6 месяцев. Так что на данный момент Эвита, которой необходимо принимать лекарство всю оставшуюся жизнь, сможет получать его всего полтора года.

Юрист Лиене Замазлова-Казикова, полномочный представитель Эвиты, поясняет: "У нас есть единственный шанс - либо это лекарство включат в список компенсируемых, либо нет. У нас заканчиваются выделенные средства, люди не пожертвуют достаточно, Эвита умирает. Вот так все просто".

Представитель Эвиты обратилась и в Минздрав за помощью, но ответа не получила. Впрочем, комментарий министра здравоохранения Хосама Абу Мери, который он дал редакции программы STOPkadri ar Armandu Puči, внушает надежду на положительный исход: "Пациент должен получить свой медикамент, и точка. Это уже решено. Нельзя сказать, что нет надежды. Она получает и будет получать, это определенно. Это было временное решение на год, чтобы устроить бюрократические дела. Так что все будет в порядке".

В начале января нынешнего года Эвита подавала заявление на оперировавшего ее врача и в Госполицию, но все еще ведется ведомственная проверка.