Еще один кандидат в депутаты выбыл из предвыборной гонки из-за неправильно указанной профессии

В прошлую пятницу было принято решение исключить Валюмса из списка, поскольку в качестве места работы он указал должность члена правления неправительственной организации, что не соответствует требованиям Закона о выборах в органы самоуправления. Валюмс указал, что является членом правления Ассоциации производителей критически важных сырьевых материалов.

Закон предусматривает, что на день подачи списка кандидат должен либо непрерывно иметь зарегистрированное место жительства на территории соответствующего самоуправления не менее последних десяти месяцев, либо работать на территории соответствующего самоуправления как наёмный работник или самозанятый не менее последних четырёх месяцев, либо владеть недвижимостью на территории данного самоуправления.

Однако член правления неправительственной организации не считается наёмным работником или самозанятым лицом.

После исключения Валюмса в выборах в Лиепайскую думу от LPV будут участвовать десять кандидатов. На 15 депутатских мест в Лиепайской думе претендуют 134 кандидата из 11 списков.

Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня.