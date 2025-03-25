ЕС меняет правила для водителей: в Латвии придется вводить автомобильные права нового образца

Основные изменения

Новые требования обеспечат, чтобы водители были лучше подготовлены к реальным ситуациям на дороге и осознавали риски, связанные с пешеходами, детьми, велосипедистами и другими уязвимыми участниками дорожного движения.

Для получения водительского удостоверения кандидаты должны будут изучить безопасное использование мобильного телефона во время вождения, риски, связанные с «мертвыми зонами», работу ассистентских систем водителя, правила безопасного открытия дверей, а также управление автомобилем в условиях снега и гололеда.

Цифровое водительское удостоверение

Согласно новым правилам, основным форматом водительского удостоверения в ЕС станет цифровое удостоверение, доступное на смартфоне с использованием технологии общеевропейского цифрового кошелька. После вступления новых правил в силу страны ЕС должны внедрить цифровые водительские удостоверения в течение пяти с половиной лет. Однако водители по-прежнему смогут запрашивать физическую карту удостоверения.

Испытательный срок для новых водителей

Для новых водителей ЕС введет обязательный испытательный срок не менее двух лет. К ним будут применяться более строгие правила и штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие ремней безопасности или детских удерживающих систем. В соглашении также содержится призыв к странам ЕС ввести политику «нулевой толерантности» к алкоголю и наркотикам, полностью запрещая их употребление перед вождением.

Изменения в минимальном возрасте водителей грузовиков и автобусов

Чтобы сократить нехватку профессиональных водителей, минимальный возраст для получения водительского удостоверения на грузовик снизится с 21 до 18 лет, а на автобус — с 24 до 21 года.

Кроме того, страны ЕС смогут разрешить 17-летним водителям управлять грузовиками или микроавтобусами в пределах своей страны, если рядом находится опытный водитель.

Срок действия водительских удостоверений

Европарламент и Совет ЕС также договорились, что срок действия водительских удостоверений для автомобилей и мотоциклов составит 15 лет. Однако страны ЕС смогут сократить этот срок до 10 лет, если удостоверение используется в качестве документа, удостоверяющего личность. Водительские удостоверения для грузовиков и автобусов необходимо будет обновлять каждые пять лет.

Страны ЕС смогут сократить срок действия удостоверений для пожилых водителей, начиная с 65 лет.

Медицинские проверки перед получением удостоверения

Перед получением первого водительского удостоверения кандидаты должны будут пройти медицинское обследование, включая проверку зрения и сердечно-сосудистой системы. Однако страны ЕС смогут заменить обязательный медицинский осмотр на формы самооценки или другие альтернативные меры при продлении водительского удостоверения.

Сроки внедрения новых правил

Эти правила должны быть одобрены Советом ЕС и Европейским парламентом. Странам ЕС дадут четыре года на внесение новых правил в национальное законодательство и подготовку к их внедрению.

Во вторник на пресс-конференции депутат Европарламента Юта Паулюса пояснила, что к 2030 году все страны ЕС должны ввести цифровые водительские удостоверения, доступные на мобильных телефонах. Однако она добавила, что Европейская комиссия соберет информацию от государств-членов, и некоторые страны могут ввести цифровые удостоверения раньше. Например, Эстония уже готова к их внедрению.

Паулюса также отметила, что для новых водителей с испытательным сроком будет действовать политика «нулевой толерантности» к алкоголю. Такой подход давно принят в Германии, но в других странах ЕС он до сих пор не применялся.

«Что касается медицинских проверок, теперь страны ЕС могут сократить срок действия водительских удостоверений для водителей старше 65 лет. Однако это не обязательное требование, а возможность, которой могут воспользоваться государства-члены», — добавила Паулюса.