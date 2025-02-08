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Электричество станет дороже? С 1 июля в платежи будет включено два новых компонента

© LETA 8 февраля, 2025 09:57

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Об этом в интервью агентству LETA сообщил руководитель группы предприятий AJ Power Роберт Самтиньш.

На вопрос, как синхронизация с европейской сетью повлияет на стоимость электроэнергии, он дал следующий ответ:

"Один вопрос - что произойдет с оптовыми ценами на электроэнергию. На них процесс синхронизации окажет определенное влияние. Цена электроэнергии обусловлена соотношением спроса и предложения, а при десинхронизации, скорее всего, будет частично ограничена емкость импорта из Швеции и Финляндии, из-за чего, возможно, станет меньше возможностей для притока в страны Балтии более дешевой электроэнергии. Кроме того, возможно, для рынка будут менее доступны генерирующие мощности, которые будут использоваться для поддержания резервов в странах Балтии. Соответственно, мы можем ожидать, что в моменты, когда предложение уменьшится, цены немного вырастут.

В то же время в странах Балтии очень много инвестируется в проекты возобновляемой энергии, и в прошлом году общий прирост установленной мощности для солнечной и ветровой энергии достиг почти 3000 мегаватт-часов. Это поможет уравновесить спрос и предложение, не позволит ценам значительно вырасти.

Второй вопрос - как АО Augstsprieguma tīkls покроет расходы, связанные с поддержанием резервных мощностей. Согласно нормативным актам, эти расходы планируется перенести на конечных потребителей через торговцев электроэнергией. В связи с этим с 1 июля в платежах за электроэнергию вводятся два новых компонента. Один будет касаться всего потребления электроэнергии - это будет около 3 евро за мегаватт-час, второй - торговцев электроэнергией и будет приравнен к их небалансовому объему [разница между планированным и физически сданным системе или полученным от нее количеством электроэнергии за определенный интервал - ред.], который возникнет у каждого торговца. Это может быть около 40 евро за мегаватт-час за каждую небалансовую единицу.

Эти расходы через торговцев будут перенесены на конечных потребителей, так что затраты на десинхронизацию повлияют на всех".

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