Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Экзамены в 9-х классах — сколько учеников могут не получить аттестат? Цифры удручают

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году более 700 учеников 9-х классов не сдали централизованные экзамены. По прогнозам министерства образования Латвии, в этом году больше 2 тысяч школьников могли бы не сдать выпускной экзамен в 9 классе, если бы был увеличен порог проходных баллов. О том, как решают проблему, рассказывает Служба новостей Латвийского радио, пишет LSM+.

Чтобы сдать централизованный экзамен по окончании основного образования, ученик должен будет набрать хотя бы 10% от проходных баллов. В 2023 году без диплома об основном образовании остался 881 школьник, а весной 2024-го — более 700. Изначально планировалось, что с 2024 года порог сдачи экзамена должен был быть повышен до 15%. Однако это решение отложили на год и сохранили порог в 10%, рассказала представитель министерства образования Кристине Ниедре-Латере.

«По нашим прогнозам, если бы порог сдачи централизованного экзамена был повышен до 15%, то был бы риск того, что экзамен не сдадут 2298 школьников».

Если же спустя еще год порог сдачи увеличили бы до 20%, как планировали, то экзамены не сдали бы уже примерно 4000 учеников основной школы (почти пятая часть). Однако, декан факультета образования и психологии Латвийского университета Линда Даниела считает, что отступать не стоило.

«Я больше склоняюсь к тому, что нужно было идти вперед. Мне кажется, мы сейчас подаем сигнал, что мы отступаем от всего, что мы сами придумали. Нужно думать, что делать дальше, как помочь, и каков сценарий».

Даниела считает, что нужны перемены в содержании образования, подготовке учителей, в методике. Пока что у тех, кто не справляется с экзаменами, есть лишь один путь — остаться в 9 классе на второй год. Это не лучшее решение, считает декан. В Елгавской средней школе Аматы для таких учеников был создан отдельный класс. В прошлом году экзамен тут не сдали 24 ученика, в основном — математику. К ним присоединились учащиеся из других школ. С ними работает педагог по особому образованию. Директор школы Эдите Бишере рассказала, что у детей, которые провалили экзамен по математике, были сравнительно неплохие результаты по другим предметам.

«На данный момент мы фактически заново обучаем 24 ученика. Это целый класс, это большой объем государственных средств».

Из 900 детей, которые два года назад не сдали экзамен, сдать его позже смог 601 ученик. Но в той же школе Елгавы есть четверо учеников, которые уже достигли совершеннолетия, но все еще не закончили основную школу. Двое из них пытаются закончить 9 класс уже в четвертый раз. Только с 2026 года появится программа мотивации, в которой ученики смогут одновременно, в неформальном виде, осваивать материал 9-го класса, в случае провала экзамена, а также профессию на базе техникума. Но пока неясно, какое финансирование будет на нее выделено.

Есть решение — позволить сдавать «заваленный экзамен» повторно в августе, а не ждать целый год. Однако Министерство образования не поддерживает эту идею, считая, что за такой короткий срок нельзя серьезно улучшить знания. Кроме того, учителям летом нужен отпуск, а расходы на повторный экзамен превысили бы более 80 тысяч евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать