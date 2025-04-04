Экзамены в 9-х классах — сколько учеников могут не получить аттестат? Цифры удручают

Чтобы сдать централизованный экзамен по окончании основного образования, ученик должен будет набрать хотя бы 10% от проходных баллов. В 2023 году без диплома об основном образовании остался 881 школьник, а весной 2024-го — более 700. Изначально планировалось, что с 2024 года порог сдачи экзамена должен был быть повышен до 15%. Однако это решение отложили на год и сохранили порог в 10%, рассказала представитель министерства образования Кристине Ниедре-Латере.

«По нашим прогнозам, если бы порог сдачи централизованного экзамена был повышен до 15%, то был бы риск того, что экзамен не сдадут 2298 школьников».

Если же спустя еще год порог сдачи увеличили бы до 20%, как планировали, то экзамены не сдали бы уже примерно 4000 учеников основной школы (почти пятая часть). Однако, декан факультета образования и психологии Латвийского университета Линда Даниела считает, что отступать не стоило.

«Я больше склоняюсь к тому, что нужно было идти вперед. Мне кажется, мы сейчас подаем сигнал, что мы отступаем от всего, что мы сами придумали. Нужно думать, что делать дальше, как помочь, и каков сценарий».

Даниела считает, что нужны перемены в содержании образования, подготовке учителей, в методике. Пока что у тех, кто не справляется с экзаменами, есть лишь один путь — остаться в 9 классе на второй год. Это не лучшее решение, считает декан. В Елгавской средней школе Аматы для таких учеников был создан отдельный класс. В прошлом году экзамен тут не сдали 24 ученика, в основном — математику. К ним присоединились учащиеся из других школ. С ними работает педагог по особому образованию. Директор школы Эдите Бишере рассказала, что у детей, которые провалили экзамен по математике, были сравнительно неплохие результаты по другим предметам.

«На данный момент мы фактически заново обучаем 24 ученика. Это целый класс, это большой объем государственных средств».

Из 900 детей, которые два года назад не сдали экзамен, сдать его позже смог 601 ученик. Но в той же школе Елгавы есть четверо учеников, которые уже достигли совершеннолетия, но все еще не закончили основную школу. Двое из них пытаются закончить 9 класс уже в четвертый раз. Только с 2026 года появится программа мотивации, в которой ученики смогут одновременно, в неформальном виде, осваивать материал 9-го класса, в случае провала экзамена, а также профессию на базе техникума. Но пока неясно, какое финансирование будет на нее выделено.

Есть решение — позволить сдавать «заваленный экзамен» повторно в августе, а не ждать целый год. Однако Министерство образования не поддерживает эту идею, считая, что за такой короткий срок нельзя серьезно улучшить знания. Кроме того, учителям летом нужен отпуск, а расходы на повторный экзамен превысили бы более 80 тысяч евро.