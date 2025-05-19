Доставайте плавки и купальники: в Риге официально открыт купальный сезон

В настоящее время в Риге действуют восемь официальных пляжей - в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, а также на Луцавсале и Луцавсальском заливе.

Около 60 спасателей муниципальной полиции будут обеспечивать безопасность отдыхающих во всех официальных местах купания и на пляже Кишэзерса, который в этом сезоне еще не получил статус официального.

Как обычно, спасатели будут следить за безопасностью на воде каждый день с 10 утра до 10 вечера. Ночью, в случае необходимости, помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях.

В прошлом сезоне спасатели муниципальной полиции спасли четырех утопающих на официальных пляжах Риги, оказали первую помощь 80 купальщикам, а также нашли и доставили к родителям 12 заблудившихся детей.

В купальном сезоне 2024 года спасатели провели девять подводных поисков и проверили 455 плавсредств.

В этом году на пляжах Вакарбулли и Вецаки будут подняты Синие флаги. Во второй раз Синий флаг будет поднят на пляже Бабелитиса.

Во время купального сезона в местах купания и отдыха будет установлено 72 санитарных узла, 22 из которых предназначены для инвалидов-колясочников. Они будут обслуживаться ежедневно.

К началу купального сезона будет улучшена и обновлена инфраструктура - отремонтированы деревянные пешеходные мостки в Вакарбулли, благоустроена территория у озера Бабелитис, установлены столы для пикников, скамейки, мусорные баки и мангалы. Отремонтированы скамейки, пешеходный мостик и волейбольная площадка.

В планах - ремонт пешеходной дорожки к пляжу на Румбуле, ремонт деревянной конструкции душевого павильона в Вакарбулли, строительство новых деревянных пешеходных мостков в Вецаки, строительство спасательной станции в Вакарбулли.