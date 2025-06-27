«Девочка сидит ночью одна и плачет»: женщина столкнулась с полным равнодушием на Лиго в Межапарке

«Я спросила, всё ли в порядке и где мама. Девочка только сказала, что всё хорошо, и что мама стоит в очереди у киоска», — пишет женщина.

Она также открыто задаёт вопрос, который не даёт покоя и другим комментаторам: «Я до сих пор пытаюсь понять — почему? Почему нужно оставлять ребёнка одного в такой обстановке?»

Похожим наблюдением делится и другая пользовательница “Threads”. «О том же подумала, находясь на мероприятии по случаю Лиго в Дзегужкалнсе, где у меня перед носом время от времени пробегали два мальчика — за три часа я так и не увидела их родителей. Казалось, что старший следил за младшим: одному, может, было 8–9 лет, другому 5–6. И таких детей там было действительно много. Я думала — как родители могут спокойно где-то сидеть, болтать, полагаясь на то, что дети сами прибегут обратно? Не беспокоясь о том, что среди этих сотен людей многие не в трезвом уме — и кто-нибудь может “утащить” ребёнка, а в полумраке и при всём этом шуме никто и не заметит».

Согласно информации, предоставленной агентству LETA Государственной полицией (ГП), каждый год в Латвии регистрируется более 500 случаев исчезновения детей.

Это ситуации, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в условиях, которые могут угрожать их здоровью или даже жизни. Подобные случаи происходят не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни — и их можно предотвратить, если взрослые будут внимательны и ответственны.

Безопасность детей начинается с заботы и внимания родителей, продолжается участием соседей, вовлечённостью общества и общей ответственностью. Существуют различные ситуации, в которых дети остаются одни — без присутствия или присмотра взрослых.

Государственная полиция призывает никогда не оставлять детей одних в потенциально опасных ситуациях, регулярно проверять, где находится ребёнок и с кем он, а также говорить с детьми о правилах безопасности — дома, во дворе и в общественных местах.