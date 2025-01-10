Der Spiegel: Шольц блокирует новый пакет помощи Украине на 3 млрд евро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр обороны страны Борис Писториус (Boris Pistorius) хотят еще до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля, выделить на поставки оружия Украинесверхпланово около 3 млрд евро, но этому препятствует ведомство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), пишет в четверг, 9 января, еженедельник Der Spiegel.

Список предполагавшихся к отправке в Украину вооружений, который составлялся вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года, включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы, указывает издание.

По его сведениям, МИД и Минобороны ФРГ обосновывали необходимость дополнительной помощи тем, что неотложные потребности Киева нельзя было предусмотреть при прежнем планировании: в частности, военное положение Украины существенно ухудшилось в последние месяцы из-за ускорения российского наступления, а кроме того, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало неясно, продолжит ли Вашингтон оказывать военную поддержку Украине после инаугурации Трампа 20 января.

Ведомство канцлера не видит срочности в дополнительной помощи Киеву

Осуществление этого плана застопорилось в начале января из-за того, что ведомство федерального канцлера неофициально дало понять, что не поддерживает выделение Киеву дополнительных средств. По данным Der Spiegel, причиной было указано нежелание ставить будущее правительство ФРГ перед свершившимся фактом.

Кроме того, ведомство Шольца не видит необходимости в срочных действиях, поскольку считает достаточными около 4 млрд евро, предусмотренных предварительным бюджетом на 2025 год на военную помощь Украине, и указывает на возможность использовать предоставленный G7 кредит в размере 50 млрд долларов за счет поступлений от замороженных российских государственных активов.

Источники Der Spiegel среди социал-демократов предполагают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.