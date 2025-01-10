Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Der Spiegel: Шольц блокирует новый пакет помощи Украине на 3 млрд евро

© Deutsche Welle 10 января, 2025 09:46

Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Бербок и министр обороны Писториус, пишет еженедельник Der Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр обороны страны Борис Писториус (Boris Pistorius) хотят еще до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля, выделить на поставки оружия Украинесверхпланово около 3 млрд евро, но этому препятствует ведомство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), пишет в четверг, 9 января, еженедельник Der Spiegel.

Список предполагавшихся к отправке в Украину вооружений, который составлялся вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года, включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы, указывает издание.

По его сведениям, МИД и Минобороны ФРГ обосновывали необходимость дополнительной помощи тем, что неотложные потребности Киева нельзя было предусмотреть при прежнем планировании: в частности, военное положение Украины существенно ухудшилось в последние месяцы из-за ускорения российского наступления, а кроме того, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало неясно, продолжит ли Вашингтон оказывать военную поддержку Украине после инаугурации Трампа 20 января.

Ведомство канцлера не видит срочности в дополнительной помощи Киеву

Осуществление этого плана застопорилось в начале января из-за того, что ведомство федерального канцлера неофициально дало понять, что не поддерживает выделение Киеву дополнительных средств. По данным Der Spiegel, причиной было указано нежелание ставить будущее правительство ФРГ перед свершившимся фактом.

Кроме того, ведомство Шольца не видит необходимости в срочных действиях, поскольку считает достаточными около 4 млрд евро, предусмотренных предварительным бюджетом на 2025 год на военную помощь Украине, и указывает на возможность использовать предоставленный G7 кредит в размере 50 млрд долларов за счет поступлений от замороженных российских государственных активов.

Источники Der Spiegel среди социал-демократов предполагают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
47 реакций
47 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать

Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

Читать