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Депозитная система будущего: деньги за тару начали перечислять прямо на счет. Но пока не везде

© LETA 3 июня, 2025 16:09

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SIA "Depozīta iepakojuma operators" (DIO) в сотрудничестве с розничной сетью SIA "Elvi Latvija" сегодня запустила пилотный проект: в 50 автоматах по приёму упаковки в магазинах "Elvi" жители смогут выбрать способ получения возврата за тару напрямую на банковский счёт, используя разработанное "Swedbank" решение "dPays", сообщает DIO.

После завершения пилотного проекта планируется поэтапное внедрение этой функции во всей сети приёмных автоматов по Латвии.

Чтобы получить возврат на счёт, пользователю при первой сдаче тары необходимо зарегистрироваться на сайте "dPays.eu" и создать профиль. Регистрация возможна с помощью аккаунтов Google, Apple или через электронную почту и пароль.

Затем потребуется привязать банковский счёт – система "dPays" поддерживает счета всех банков, работающих в странах Балтии.

После этого необходимо нажать кнопку "Сканировать код возврата" и отсканировать QR-код, отображаемый на экране автомата.

В зависимости от банка получателя деньги поступят на счёт в течение от одной минуты до нескольких часов. На счета в крупнейших латвийских банках средства обычно зачисляются в течение нескольких минут.

Проверить, поддерживает ли конкретный автомат в "Elvi" выплату на банковский счёт, можно двумя способами: по наличию визуальной информации с QR-кодом на экране автомата или через интерактивную карту на сайте www.depozitapunkts.lv, где появится новая опция фильтрации – "Новинка! Пункты приёма, где возврат можно получить на банковский счёт".

В рамках пилотного проекта также сохранится возможность выбора между получением купона на покупку в магазине и пожертвованием суммы возврата на благотворительность – помощь Украине, приютам для животных, тяжело больным детям или одиноким пожилым людям.

Система возврата залога за упаковку напитков в Латвии начала работу 1 февраля 2022 года. Государственная служба охраны окружающей среды выбрала DIO в качестве оператора системы на срок семь лет.

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