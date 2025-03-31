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Дания и Германия продвигают морские водоросли в качестве еды

Euronews 31 марта, 2025 18:45

Азбука здоровья 0 комментариев

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Европа ищет альтернативы потреблению животного белка: являются ли съедобные морские водоросли альтернативой? В Дании исследователи из европейского межрегионального проекта AlgaeFood убеждены в этом.

Джамиля Джавидпур, биолог и профессор Университета Южной Дании, объясняет, что морские водоросли считаются «зелёным золотом» из-за их питательных свойств, низкого содержания жира и меньшего углеродного следа по сравнению с производством рыбы или говядины.

«Сейчас самое подходящее время» для такого вида производства, говорит Джамиля Джавидпур.

В Дании предприниматели стремятся стимулировать его потребление. Мадс Хектер, крупнейший в стране производитель съедобных морских водорослей, владеет фермой площадью девятнадцать гектаров у побережья Кертеминде. Здесь в рамках проекта выращивают две звёздчатые водоросли: Пальмария пальмата и Сахарина латиссима, являющихся основой японской кухни. Споры вводят и прикрепляют непосредственно к верёвкам, чтобы гарантировать более одного урожая в год и обеспечивать устойчивое развитие.

Господин Мадс объясняет, что его метод выращивания позволяет собирать урожай с одного и того же растения в течение нескольких лет.

«Это позволяет сократить количество отходов материала, поскольку верёвку можно использовать в течение пяти лет. На ферме производят порядка 300–400 тонн водоросли Сахарина. Это нечто новое, и нам нужно пройти всю цепочку создания стоимости, прежде чем масштабировать её», - Мадс Хектер , владелец компании Kerteminde Seafarm Aps

Ещё одна цель этого проекта — повысить осведомлённость о потреблении морских водорослей. Исследователи и студенты создают кулинарную книгу при участии четырёх средних школ, включая школу-интернат Langeland. 

Катрин Каае Хансен, биолог из Fjord Baelt, института исследований и общественной информации, связанного с этим проектом, демонстрирует нам образец съедобных морских водорослей, показывая рисунок: «Их часто называют „морским беконом“, они также содержат большое количество белка. Их можно использовать вместо бекона. Это более экологично и полезно для здоровья. Вот почему образование так важно: молодёжь — это будущее, а они — будущие потребители». 

Лучший способ узнать о новой пище и её пользе — попробовать её. Для повышения осведомлённости о необходимости введения этого морского продукта в наш рацион проводятся специальные семинары. Ученики и шеф-повар средней школы Langelands Efterskole приготовили блюда на основе морских водорослей — впервые для Рейхане, иранской ученицы, проживающей в школе-интернате. По её словам, салат из морских водорослей «имеет тягучую, хрустящую текстуру». 

«Я никогда не ела его. Он действительно уникален. Я узнала о морских водорослях то, что в них в десять раз больше минералов, чем в обычных овощах, что очень здорово». - Рейхане, студентка

В выставке AlgaeFood участвуют две страны: Дания и Германия. Общий бюджет этого проекта составляет 1,9 млн евро, 65% из которых поступает из европейской «политики сплочения». 

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