Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы Аболиньш возглавит Центр кризисного управления

В конкурсе участвовали 11 претендентов.

Аболиньш, который уже возглавлял группу по созданию ЦКУ, имеет многолетний опыт работы в ГПСС, дослужившись от пожарного до ее начальника. ГПСС Аболиньш возглавлял в течение 12 лет.

Он подчеркнул, в сфере кризисного управления важно предвидеть кризисы и предотвращать их, а если кризис наступил, необходимо обеспечить четкое и быстрое взаимодействие между учреждениями и организациями, где каждый орган понимает свою ответственность и роль в управлении кризисом.

"Это будет одной из главных задач центра - своевременно подготовить учреждения, самоуправления и негосударственный сектор к преодолению кризисов и координировать их сотрудничество в реальных кризисных ситуациях", - сказал Аболиньш.

ЦКУ технически начал работу 1 января, но Сейму еще предстоит утвердить нормативные акты, регулирующие сферу управления кризисами и деятельность центра. В настоящее время нормативные акты поданы на рассмотрение в Сейм.

ЦКУ является подразделением Государственной канцелярии, которое непосредственно подчиняется премьер-министру.