Было много нарушений: итоги расследования авиакатастрофы под Ригой

В бюро сообщили, что завершена работа по расследованию инцидента, случившегося 19 июня 2024 года, когда воздушное судно, использовавшееся для занятий по парашютному спорту, совершило вынужденную посадку примерно в пяти километрах от Рижского аэропорта, в ходе которой съехало в мелиоративную канаву, и один пассажир получил травмы средней степени тяжести.

В инциденте с самолётом "Pilatus", вылетевшим с аэродрома в Лимбажи, проводились занятия по парашютным прыжкам, несмотря на прогноз погоды, предупреждавший о приближении плотного слоя облаков, ожидаемых сильных осадках и грозе.

Во время занятий состоялось два успешных вылета, а в третьем полёте, в котором участвовали пилот и шесть парашютистов, пятеро успешно выпрыгнули, но шестой отказался прыгать и остался в самолёте. В это время к Лимбажи подошёл атмосферный фронт, и пилот дважды пытался приземлиться на аэродроме Лимбажи, но не смог разглядеть взлётно-посадочную полосу, поэтому было принято решение направиться к одному из запасных аэродромов — Рижскому аэропорту.

Однако из-за различных технических обстоятельств самолёту не хватило топлива, чтобы добраться до взлётно-посадочной полосы аэропорта Риги, в связи с чем пилот принял решение о вынужденной посадке на лугу примерно в пяти километрах от аэропорта. Парашютист, оставшийся в салоне, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

В ходе расследования бюро получило доказательства ряда недостатков в организации полёта. В частности, во время полёта на высоте более 10 000 футов пилот не использовал кислородную маску, тем самым серьёзно подвергая себя риску гипоксии и связанным с ней нарушением мышления и принятия решений.

Также в бюро подчёркивают, что во время полёта пилот, возможно, не выполнил всех превентивных мер для полётов в сложных погодных условиях и не соблюдал процедуры, установленные производителем воздушного судна согласно требованиям руководства по эксплуатации, из-за чего было израсходовано топливо, необходимое для успешного завершения полёта в Рижском аэропорту.

Кроме того, начиная с неудачных попыток посадки на аэродроме Лимбажи и до завершения вынужденной посадки на лугу, между пилотом и оставшимся в салоне парашютистом не было связи, и парашютист оценивал происходящее лишь по своему ручному альтиметру, как установило бюро.

С целью предотвращения подобных инцидентов в будущем бюро разработало ряд рекомендаций по безопасности. В частности, Агентству гражданской авиации (CAA) в сотрудничестве с Латвийской федерацией парашютного спорта следует разработать определённые в руководстве процедуры и критерии по прогнозируемым и фактическим метеоусловиям, чтобы пилоты могли планировать и при необходимости своевременно отменять подъём парашютистов с аэродрома.

По мнению бюро, такие критерии и инструкции имеют важное значение для предотвращения аналогичных инцидентов с такими же или более тяжёлыми последствиями.

Целью Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов является реализация функций государственной власти в области расследования происшествий и инцидентов в гражданской авиации, серьёзных железнодорожных аварий и крупных происшествий, а также морских происшествий и инцидентов.