В исследовании делается вывод, что за три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину среди русскоговорящих латвийцев уменьшилась поддержка Украине и возросла неопределенность в отношении к войне.

Этот тезис в программе Preses klubs подтвердил депутат Сейма и председатель правления партии "Честь служить Риге" Олег Буров, заявив следующее:

"Когда началась война в Украине, был организован митинг у памятника Свободы, куда пригласили участвовать русскоязычных, чтобы высказать протест против этой войны и поддержку Украине. Я не хотел идти туда - почему я отдельно как русский должен оправдываться? Я пошел с протестом к российскому посольству, и там некоторые латыши мне сказали: как хорошо, что вы с нами. А почему не наоборот? У меня жена из Украины. Может быть, вы - со мной?

Не должна была проихойти эта сортировка - мы, вы, русский, латыш. Кстати, считаю, что именно Путин сделал наихудшее, что мог, для самих русских по всему миру. Главный русофоб в мире - это Путин. До войны мне не было стыдно, что мой родной язык - русский. Но когда война началась, я должен сам себя отмывать из-за того, что мой родной язык - тот же самый, что у Путина.

Второй постыдный случай был после выходок Росликова в Сейме, когда он по-русски крикнул "Нас больше!". Нет, именно нас (латышей, русских) больше, чем сторонников Росликова. Из остальных 99 депутатов Сейма я не здороваюсь только с Росликовым.

Последние выборы показали, что русскоязычные обиделись и пошли голосовать за политические силы, которые являются популистами или радикалами. Увы, на данный момент избрана политик Лиана Ланга, бывший президент Латвии Эгил Левитс "посеял" эту мысль, что все русские - кремлевские агенты. Ну не так это - поэтому у русскоязычных было основание обидеться".