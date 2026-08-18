На проблему в эфире TV24 обратил внимание доцент факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Артур Покшанс. По его словам, согласно последним доступным данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) за 2024 год, латвийской полиции доверяют 55% населения.
«Если мы сравним данные с Эстонией и Литвой, то увидим, что в Латвии доверие к полиции ниже. В том же исследовании OECD у Эстонии — 74%. В отдельном исследовании Литвы несколько лет назад — 72%. А у нас только 55%», — сказал Покшанс.
Еще более показательной, по его мнению, является статистика обращений жертв домашнего насилия. Согласно опубликованному в этом году исследованию системы предотвращения насилия, в Государственную полицию обращались лишь 11% столкнувшихся с насилием в семье, а в муниципальную полицию — 9%.
«Те, кто действительно сталкивается с такими случаями, кто действительно имеет опыт подобных ситуаций, не обращаются в полицию», — отметил эксперт.
Покшанс считает, что причины столь низкого уровня доверия требуют отдельного изучения. «Полиция — это не то, что все общество считает надежным. И здесь возникает большой вопрос — почему? У нас не было большого исследования на эту тему, у нас не было масштабной оценки», — подчеркнул он.
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