«Если мы сравним данные с Эстонией и Литвой, то увидим, что в Латвии доверие к полиции ниже. В том же исследовании OECD у Эстонии — 74%. В отдельном исследовании Литвы несколько лет назад — 72%. А у нас только 55%», — сказал Покшанс.

Еще более показательной, по его мнению, является статистика обращений жертв домашнего насилия. Согласно опубликованному в этом году исследованию системы предотвращения насилия, в Государственную полицию обращались лишь 11% столкнувшихся с насилием в семье, а в муниципальную полицию — 9%.