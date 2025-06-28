Большие перемены: В ЕС отменяют сборы авиакомпаний за ручную кладь, дав чёткое её определение

Согласно новому правилу, которое может вступить в силу уже в июле 2025 года, пассажиры смогут бесплатно провозить на борту самолета одну ручную кладь размером до 100 см, а также личные вещи, которые можно разместить под сиденьем, размером не более 40x30x15 см. Предлагаемый закон еще должен быть одобрен 55% стран-членов ЕС, но в случае принятия новые правила будут распространяться на все рейсы внутри ЕС, а также на рейсы в и из ЕС.

«Сегодняшнее голосование знаменует собой важный шаг на пути к более справедливым и прозрачным путешествиям», — заявил в пресс-релизе заместитель председателя Комитета ЕС по транспорту и туризму (TRAN) Маттео Риччи. «[Он вводит] конкретные меры, такие как четкое определение бесплатной ручной клади... фундаментальное право на избежание необоснованных дополнительных расходов».

Ранее бюджетные авиакомпании, базирующиеся в ЕС, такие как EasyJet, RyanAir, Wizz и другие, часто взимали значительные сборы за ручную кладь в зависимости от ее размера и веса. В результате в ноябре 2024 года Министерство по правам потребителей Испании оштрафовало пять бюджетных авиакомпаний на 179 млн евро за то, что оно считало «злоупотреблением». Решение испанского суда, а также давление со стороны ассоциаций по защите прав потребителей и пассажиров, открыли путь для ЕС к продвижению более справедливых и последовательных правил в отношении ручной клади.

Предложение по ручной клади является частью более широких усилий Европейского парламента по усилению защиты и прав путешественников. Чтобы семьи могли сидеть вместе без дополнительных затрат, законодатели также проголосовали за запрет авиакомпаниям взимать плату за выбор места для детей в возрасте до 12 лет.

Законодатели также хотят изменить порядок рассмотрения компанией запросов о компенсации и возмещении расходов, обязав продавцов билетов или сторонних розничных продавцов информировать пассажиров о полной стоимости полета при бронировании, включая посреднические или сервисные сборы, а также о порядке возмещения расходов. Чиновники также хотят обеспечить, чтобы пассажиры в ЕС имели право на компенсацию не только в случае, если задержка рейса авиакомпании привела к пропуску стыковочного рейса, но и в случае, если задержка привела к пропуску стыковочного рейса на другом виде транспорта (например, автобуса из аэропорта), если билет был приобретен у одного оператора.

Хотя новые предложения могут показаться победой для пассажиров, не все поддерживают их принятие в качестве закона. Представители авиационной отрасли категорически против отмены сборов за провоз ручной клади, заявляя, что стоимость багажа будет включена в общую стоимость билета, что в конечном итоге приведет к ее повышению для всех. Критики полагают, что новые правила фактически вынуждают пассажиров брать с собой ручную кладь, поскольку ее стоимость будет включена в стоимость билета без возможности отказаться от этой услуги.

«Рынок авиаперевозок в Европе основан на выборе. Обязательное введение платы за ручную кладь лишает пассажиров этого выбора и обязывает их платить за услуги, которые им могут быть не нужны», — заявила в своем заявлении Урания Георгуцаку, управляющий директор крупнейшей европейской ассоциации авиакомпаний Airlines For Europe. «Что будет дальше? Обязательный попкорн и напитки в стоимости билета в кино? Европейский парламент должен позволить пассажирам самим решать, какие услуги они хотят, за какие услуги они платят и, что важно, от каких услуг они отказываются».