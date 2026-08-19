Далее в инструкции идёт глава, как вести себя уже в ходе самого визита. Пациент предлагается засыпать врача следующими вопросами: «Каков мой диагноз? Есть ли другие объяснения?», «Какие анализы подтверждают диагноз?», «Каковы возможные риски или побочные эффекты?», «Что мне делать, если мне станет хуже или лечение не помогает?», «Для чего предназначено это лекарство?» и так далее.

И тут уже хочется спросить у авторов инструкции, как в анекдоте: «папа, а с кем ты разговариваешь?». Ведь все эти советы — про «какой диагноз», «какое лечение», «какие риски» и «как принимать» — администрация должна адресовать своим врачам. Пациент не должен клещами вытаскивать из врача эту информацию, подглядывая в памятку и загибая пальцы, волнуясь, что он забыл что-то спросить. Это врач обязан ему добросовестно донести все необходимые сведения в понятной форме, как того требует закон.

Но больше настораживает другое — рекомендация на первой же странице буклета, которая гласит: «Если вы опасаетесь, что вам будет трудно полностью понять информацию, предоставленную врачом во время визита (из-за вашего состояния здоровья, возраста или языка), мы рекомендуем вам взять с собой близкого человека или переводчика, который сможет вам помочь».