Ранее в обществе обсуждалась возможная отставка омбудсмена Юриса Янсонса после публичного скандала, в котором высказывались предположения о его возможной алкогольной зависимости.

«И какой вывод мы должны сделать из этого ответа?» — спросила ведущая передачи Анете Бертуле.

«И сделайте такой вывод», — ответила Мьериня.

Она отказалась от дальнейших комментариев, отметив лишь: «Это ответственность каждого депутата. Каждый должен сам оценить, может ли он выполнять свои обязанности или нет».

Как уже сообщалось, в среду, 18 июня, на заседании комиссии по правам человека и общественным делам Сейма будет рассмотрено заявление Юриса Янсонса об отставке с поста омбудсмена.

Ожидается, что Сейм обсудит этот вопрос на заседании в четверг, 19 июня. Также известно, что президиум Сейма получил официальное заявление Янсонса об уходе с должности.

Согласно закону, Сейм освобождает омбудсмена от должности, если он сам решает уйти и письменно уведомляет об этом парламент. Напомним, Янсонс заявил, что не видит возможности продолжать выполнять обязанности омбудсмена и решил подать заявление об отставке.

Когда стало известно, что парламентские фракции договорились начать сбор подписей за его отставку, Янсонс в комментарии агентству LETA назвал уход в такой ситуации «полной глупостью», добавив: «Пусть политики доведут это до конца сами».