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Без пол-литра не разобраться? Спикер Сейма не отрицает, что депутаты могут принимать законы пьяными (2)

Редакция PRESS 18 июня, 2025 08:12

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Если бы каждое утро проводились проверки на алкоголь, выдержали бы их все депутаты Сейма? — «Наверное, нет», — так в понедельник ответила спикер Сейма Дайга Мьериня (СЗК) в передаче Latvijas Televīzija (LTV) «Актуальный вопрос».

Ранее в обществе обсуждалась возможная отставка омбудсмена Юриса Янсонса после публичного скандала, в котором высказывались предположения о его возможной алкогольной зависимости.

«И какой вывод мы должны сделать из этого ответа?» — спросила ведущая передачи Анете Бертуле.
«И сделайте такой вывод», — ответила Мьериня.

Она отказалась от дальнейших комментариев, отметив лишь: «Это ответственность каждого депутата. Каждый должен сам оценить, может ли он выполнять свои обязанности или нет».

 

Как уже сообщалось, в среду, 18 июня, на заседании комиссии по правам человека и общественным делам Сейма будет рассмотрено заявление Юриса Янсонса об отставке с поста омбудсмена.

Ожидается, что Сейм обсудит этот вопрос на заседании в четверг, 19 июня. Также известно, что президиум Сейма получил официальное заявление Янсонса об уходе с должности.

Согласно закону, Сейм освобождает омбудсмена от должности, если он сам решает уйти и письменно уведомляет об этом парламент. Напомним, Янсонс заявил, что не видит возможности продолжать выполнять обязанности омбудсмена и решил подать заявление об отставке.

Когда стало известно, что парламентские фракции договорились начать сбор подписей за его отставку, Янсонс в комментарии агентству LETA назвал уход в такой ситуации «полной глупостью», добавив: «Пусть политики доведут это до конца сами».

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Комментарии (2) 4 реакций
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