9 мая: европейским лидерам не рекомендовано ехать на парад в Москву

По данным российских СМИ, режим Владимира Путина направил приглашения лидерам Китая, Индии и Бразилии, а также странам-членам ЕС Словакии и Сербии, которая стремится присоединиться к блоку.

«Также было очень четко обсуждено и заявлено различными государствами-членами, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легко европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе», — сказала Каллас.

По ее словам, ЕС не хочет, чтобы кто-либо из потенциальных членов блока присоединился к празднованиям Путина в Москве.

Ранее в понедельник издание Politico сообщило, что Украина пригласит европейских чиновников и лидеров в Киев 9 мая.

«Я призвала все государства-члены, а также представителей институтов посещать Киев и Украину как можно чаще, чтобы по-настоящему продемонстрировать нашу солидарность и готовность поддержать Украину», — сказала Каллас.

В канцелярии Виктора Орбана заявили, что премьер-министр Венгрии не будет присутствовать на параде в Москве. Словацкий лидер Роберт Фицо подтвердил свое участие в ноябре 2024 года.