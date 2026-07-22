Par visizplatītāko paņēmienu, lai aizsargātos no zādzībām, uzskata granīta elementu marķēšanu, iegravējot uz tiem iniciāļus. Daudzos gadījumos tas tiešām ir šķērslis zādzībai, bet tā iemesla dēļ, ka no granīta virsmas ar pulēšanas metodi, diezgan viegli var atbrīvoties no uzrakstiem, vai arī, ja iniciāļi ir identiski ar pasūtījuma burtiem, tad tā ir vājā vieta šim aizsardzības paņēmienam. Par šo runā arī policijas statistika, atsaucoties uz līdzīgām zādzībām, kur ievērojama daļa zagto granīta izstrādājumu bija gan ar iegravētiem iniciāļiem, gan arī pilnībā iegravētu vārdu un uzvārdu.
Ņemot vērā esošo situāciju, mūsu kompānija Monumenti.LV, izveidoja mūsdienīgu risinājumu aizsardzībai pret zādzībām. Iespēju, mūsu ražotajiem granīta izstrādājumiem, iekšienē integrēt specializētu ID-čipu. Tas notiek pēc klienta vēlmes. Pats ID-čips izmanto divu līmeņu aizsardzību – aktīvo un pasīvo.
AKTĪVĀ aizsardzība – tas ir ID-čips integrēts granīta izstrādājumā, kurā ir ierakstīta informācija par izstrādājuma pārdevēju un tā īpašnieku, tas ir unikāls identifikācijas numurs, kurš tiek ierakstīts mūsu klientu bāzē.
PASĪVĀ aizsardzība – tā ir speciāla fiziska iedobe, izstrādājuma iekšienē, kurā integrē ID-čipu, ar to radot tehnisku iezīmi, kas ļoti apgrūtina tālāku pārdošanu.
Galvenā šīs aizsardzības metodes priekšrocība, ir iespēja identificēt granīta izstrādājumu, un pierādīt konkrētā cilvēka īpašumtiesības. Ja granīta izstrādājums pēc zādzības tiek atrasts, tad ID-čips izslēdz jebkādu strīdīgu situāciju, par piederību konkrētam īpašniekam.
ID-čipa integrēšana granīta izstrādājumā, uzreiz atrisina vairākus jautājumus:
· Apgrūtina nozagtā izstrādājuma realizāciju;
· Samazina pievilcību zādzībai;
· Ļauj identificēt granīta izstrādājumu;
· Apstiprina piederību konkrētam īpašniekam;
· Izveido ciparu pasi granīta izstrādājumam.
Pati ID-čipa ievietošanas cena veido mazāko daļu no kapa vietas labiekārtošanai izmantotā granīta izstrādājuma cenas. Šajā gadījumā veiktie ieguldījumi, jūtami samazina zādzības risku, un nopietni paaugstina drošības līmeni, līdz ar to saglabājot ieguldīto naudu un īpašnieka nervu sistēmu no liekiem satricinājumiem.
Pakalpojums ID-čipu integrācijai pieejams tikai kompānijas klientiem un sadarbības partneru organizācijām. Tas ir saistīts ar to, ka mēs pilnībā kontrolējam ražošanas procesu, uzstādīšanu un granīta izstrādājumu reģistrāciju mūsu klientu bāzes reģistrā. Pateicoties tam, sistēma nav formāla elektroniska zīme, bet strādā kā pilnvērtīgs pakalpojums – izstrādājumu identifikācijai un aizsardzībai.
Mūsu kompānija, ne tikai vienkārši uzstāda ID-čipus, tā rada saikni starp ražotāju, izstrādājumu un tā īpašnieku.
Mēs patiesi ticam, ka samazinot zādzības, uzlabosies mūsu sabiedrības noskaņojums, un tas pavērs ceļu atklātībai un darījumu caurspīdībai.
Monumenti.LV
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