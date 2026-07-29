Atbildīgā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sēdē 14. jūlijā vienojās, ka grozījumus tā sāks skatīt pēc Saeimas vēlēšanām, kas gaidāmas 3. oktobrī. Arī SEPLP vadītāja Sanita Upleja-Jegermane toreiz komisijas sēdē informēja, ka SEPLP priekšlikumus grozījumiem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas nostiprinātu LTV un Latvijas Radio zīmolvārdus, plāno iesniegt Saeimas komisijā 5. oktobrī, kas būtu divas dienas pēc vēlēšanām.
Tomēr Saeima ārkārtas sēdē 23. jūlijā atbalstīja jZaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputātu iesniegto grozījumu par šo jautājumu nodošanu komisijai jau tagad.
SEPLP uzsver, ka padome priekšlikumus iespējamiem likuma grozījumiem joprojām plāno iesniegt tikai 5. oktobrī, kā tas tika solīts Saeimas komisija sēdē 14. jūlijā.
«Pie tā arī paliekam, gan tādēļ, ka tas ir publisks solījums nepadarīt šo jautājumu par priekšvēlēšanu kampaņas daļu, gan tādēļ, ka «Latvijas Sabiedriskā medija» (LSM) iekšējo procesu — valdes un darbinieku kopīgo darbu pie zīmola stratēģijas izmaiņām — paredzēts pabeigt līdz 15. septembrim,» norāda padomē.
Jau vēstīts, ka lūgumu 14. Saeimu tās pilnvaru termiņā neveikt ar LSM zīmolu jautājumiem saistītus grozījumus jau iepriekš bija izteicis LSM. Deputāti tam piekrita, lai, pēc komisijas vadītājas Ineses Lībiņas-Egneres (JV) vārdiem, šis jautājums netiktu izmantots «politiskajās batālijās priekšvēlēšanu cīņās».
Tomēr Saeima 23. jūlijā nodeva vērtēšanai Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ZZS deputātu rosinātos grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz nostiprināt Latvijas Radio un LTV kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes.
ZZS rosina likumā noteikt, ka nacionāli nozīmīga vēsturiskā sabiedriskā medija identitāte ir sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa vēsturiski izveidojies nosaukuma, simbolikas, reputācijas, redakcionāla mantojuma, profesionālo tradīciju un sabiedriskās atpazīstamības kopums. Minētā identitāte saglabājama valsts interesēs, lai nodrošinātu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un institucionālās nepārtrauktības aizsardzību un attīstību, norāda politiskais spēks.
Latvijas Radio un LTV kā nacionāli nozīmīgu vēsturisku sabiedrisko mediju identitāšu saglabāšanu būtu jānodrošina Latvijas Sabiedriskajam medijam, pauž partijā. Tas jāstiprina publiskajā komunikācijā, programmu izplatīšanā, redakcionālajā darbībā, digitālajās platformās un institucionālajā reprezentācijā un citās sabiedrības informēšanas formās, uzskata ZZS.
Sabiedriskā medija reorganizācija, apvienošana vai pārvaldības modeļa maiņa neietekmētu pienākumu nodrošināt Latvijas Radio un Latvijas identitāšu saglabāšanu un izmantošanu. Līdz ar to Latvijas Radio un LTV nosaukumus nedrīkstētu pārtraukt lietot vai aizstāt publiskajā komunikācijā, skaidro partijā.
Ziņots arī, ka LSM valde un darbinieku deleģētie pārstāvji 6. jūlijā vienojās, ka vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes, aģentūru LETA informēja LSM korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Ločmele.
Vienošanās panākta divu dienu sarunu forumā, kurā piedalījās LSM valde un visu struktūrvienību deleģētie pārstāvji. Sarunās rasti kompromisi turpmākai LSM zīmola sistēmas attīstībai, turpinot darbu pie zīmola stratēģijas pilnveides.
Sarunu forumā panāktā vienošanās paredz, ka LTV un Latvijas Radio vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes. LSM skaidro, ka tas neattiecas uz logo, fontiem un citiem vizuālās identitātes elementiem.
Tāpat valde apņēmusies apturēt turpmāku zīmola stratēģijas ieviešanu daļā, kas skar Latvijas Radio un LTV zīmolvārdus un lineāro kanālu nosaukumus.
Darbinieku deleģētie pārstāvji kopā ar valdi turpinās darbu pie zīmola stratēģijas grozījumu izstrādes līdz 15. septembrim. Pēc tam paredzēts apstiprināt zīmola stratēģiju jaunā redakcijā.
Iepriekš vairāk nekā 200 LTV un Latvijas Radio darbinieku parakstīja vēstuli LSM valdei, iebilstot pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu LSM un ziņu dienestu apvienošanu. Iebildumus pauda arī politiķi, aicinot puses rasts kompromisu.
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