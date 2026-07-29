29. augustā plkst. 16 koncertā «Dārgakmeņi rudzu laukā» uzstāsies Jānis Kurševs, Ilze Jaunzeme un Agate Ozoliņa. Pasākuma rīkotāji skaidro, ka programmu veido spilgtākie latviešu mūzikas klasiķu darbi un jaunas kompozīcijas, ko papildinās pašu mūziķu stāsti par komponistiem un to radīšanas leģendām.
«Klausītāji varēs baudīt plašu noskaņu spektru — no Emīla Dārziņa un Jāņa Mediņa aizkustinošajām melodijām līdz pat Imanta Zemzara temperamentīgajam tango. Šis koncerts ir krāšņs un daudzveidīgs apliecinājums mūsu bagātīgajam kultūras mantojumam,» atzīst koncerta rīkotāji.
Festivāls turpināsies plkst. 19 ar koncertu «Dārziņš, Mediņš un mīla», ko piedāvās Beāte Zviedre un Jānis Bērziņš. Programmas pirmajā daļā izskanēs Emīla Dārziņa un Jāņa Mediņa vokālā klasika, savukārt otrā daļa veltīta pašu mākslinieku radītajām mūsdienu kompozīcijām.
30. augustā plkst. 17 festivāla noslēgumā skanēs koncertprogramma «Latvian Brass, Gints Pabērzs un Džeimss Bonds». To izpildīs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieki Kristians Kalva, Mārtiņš Zujs, Māris Evelons, Artūrs Hrustaļovs, Raivis Māgurs un Pauls Ķierpe kopā ar džeza saksofonistu Gintu Pabērzu.
Divās daļās izskanēs Džeimsa Bonda kino sāgas populārākie skaņdarbi, tostarp filmas «Zeltacs», «Kazino Royale» un «007: Spektrs» tituldziesmas.
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