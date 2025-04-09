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«Знаете, Хосам Абу Мери — уже не смешно!» Чтобы купить лекарства ребенку нужно «бегать» по аптекам (2)

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 12:13

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

Женщина по имени Йоланта опубликовала в социальной сети Facebook пост, в котором поделилась своей историей — как она пыталась найти, где можно купить рецептурные лекарства для лечения своего сына. Она отмечает, что после введения новой реформы ценообразования на лекарства ситуация кардинально изменилась, и те препараты, которые её сын принимал годами, больше невозможно найти ни в одной аптеке Риги.

Далее — история, которой поделилась женщина:

«Знаете, Министерство здравоохранения, Хосам Абу Мери — это уже вообще не смешно!
Я перерыла весь Государственный реестр лекарств Латвии — нужного препарата нет ни в одной аптеке Риги, и альтернативы этим лекарствам тоже нет. Даже в “Saules aptieka” нет! Сегодня обзвонила десятки аптек — везде один ответ: нет ни на одном складе, и заказать тоже невозможно.

Именно эти лекарства мой сын принимал годами, а после новой реформы их, словно огнём выжгли — нигде не найти. Все запасы, которые мы закупали в начале года, закончились, и я понятия не имею, что делать! Сегодня наш семейный врач долго искал хотя бы чем заменить этот препарат — и опять то же самое — нигде нет! Вот это уже реально ж**а!»

Позже женщина рассказала, что всё же смогла найти лекарства, но признаётся, что за всю свою жизнь ей ещё не приходилось так бегать по аптекам.

«Наверное, за всю свою жизнь я так ещё не носилась по аптекам. Спасибо всем, кто присылал адреса аптек! 12 неудачных попыток — и БИНГО! Правда, фармацевт в аптеке была сильно удивлена, что такие лекарства нужны такому молодому человеку. Я сразу выкупила все рецепты, потому что искать лекарства таким образом — это что-то из разряда фантастики!!! Кстати, в Эстонии эти лекарства стоят намного дешевле!»

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Комментарии (2) 152 реакций
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