Далее — история, которой поделилась женщина:

«Знаете, Министерство здравоохранения, Хосам Абу Мери — это уже вообще не смешно!

Я перерыла весь Государственный реестр лекарств Латвии — нужного препарата нет ни в одной аптеке Риги, и альтернативы этим лекарствам тоже нет. Даже в “Saules aptieka” нет! Сегодня обзвонила десятки аптек — везде один ответ: нет ни на одном складе, и заказать тоже невозможно.

Именно эти лекарства мой сын принимал годами, а после новой реформы их, словно огнём выжгли — нигде не найти. Все запасы, которые мы закупали в начале года, закончились, и я понятия не имею, что делать! Сегодня наш семейный врач долго искал хотя бы чем заменить этот препарат — и опять то же самое — нигде нет! Вот это уже реально ж**а!»

Позже женщина рассказала, что всё же смогла найти лекарства, но признаётся, что за всю свою жизнь ей ещё не приходилось так бегать по аптекам.

«Наверное, за всю свою жизнь я так ещё не носилась по аптекам. Спасибо всем, кто присылал адреса аптек! 12 неудачных попыток — и БИНГО! Правда, фармацевт в аптеке была сильно удивлена, что такие лекарства нужны такому молодому человеку. Я сразу выкупила все рецепты, потому что искать лекарства таким образом — это что-то из разряда фантастики!!! Кстати, в Эстонии эти лекарства стоят намного дешевле!»