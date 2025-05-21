Меморандум о партнёрстве в рамках этого проекта подписали ректор RSU Айгарс Петерсонс, председатель думы Кулдигского края Инесе Асташевска и член правления Roche Latvija Раулс Велиньш. Исследование будет сосредоточено на жителях Кулдигского края, и его результаты предоставят RSU ценную информацию о том, как изменились люди в Латвии за последние сто лет. Это позволит провести содержательный сравнительный анализ.

Проект предполагает как анализ ранее собранных в регионе данных, так и проведение новой полевой антропологической экспедиции. Под руководством профессора RSU Яниса Ветры исследователи изучат особенности телосложения, демографические показатели, миграционные тенденции и уровень привязанности местных жителей к своему краю.

«Мы с большой ответственностью относимся к истории, науке и ценностям. Полученные в ходе исследования данные будут важны как для нас, так и для будущих поколений», — подчеркнула Инесе Асташевска, руководитель Кулдигского самоуправления.

Кулдигский край станет площадкой для второго этапа инициативы. Первый этап был реализован в прошлом году в Пиебалге и стал отправной точкой для дальнейших исследований, диссертационных работ и новых международных проектов.