Земле хотят поставить космическую подушку безопасности. И это не шутка

Астрономы предложили создать систему спутников, которые в нужный момент смогут выпускать в космос специальные химические вещества. Эти вещества должны создать временный слой плазмы и ослабить удар солнечной бури по Земле.

Звучит как начало дорогого фантастического фильма, но проблема вполне реальная. Сильные солнечные вспышки и потоки заряженных частиц способны нарушать радиосвязь, сбивать работу GPS, повреждать спутники и создавать опасные скачки тока в энергосетях. В обычной жизни человек может ничего не заметить. А вот техника, от которой зависит современный мир, заметит очень быстро.

Новая идея получила название Storm Wall, то есть “штормовая стена”. По замыслу авторов, шесть космических аппаратов должны находиться на геосинхронной орбите и двигаться вместе с вращением Земли. Каждый такой аппарат нёс бы запас вещества, например бария или лития. В нужный момент спутники выпустили бы его у края магнитного поля.

Там вещество должно электрически зарядиться и создать плазменный барьер. Не железную стену, конечно, а временную космическую прослойку, которая могла бы изменить путь опасного потока энергии и частиц. По оценке исследователей, такая система теоретически способна примерно вдвое ослабить крупную геомагнитную бурю.

Самое необычное в этой истории даже не само слово “барьер”. Учёные сравнивают идею с деревней у реки. Можно научиться лучше предсказывать наводнение, но ещё лучше построить защитную стену. Только в этом случае река находится в космосе, а наводнение летит от Солнца.

Пока это не готовая защита Земли, а научная концепция. Есть и большой практический вопрос: сколько вещества нужно поднять в космос. По первым расчётам, речь может идти об объёме, сравнимом с содержимым примерно дюжины автоцистерн.

Зато у идеи есть странно утешительная деталь. Такая защита, если её когда-нибудь построят, не сможет работать только для одной страны или одной группы спутников. Магнитное поле у Земли общее. Значит, и космическая подушка безопасности, если она появится, сработает сразу для всей планеты.