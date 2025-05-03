Запросил 20 000 евро за интервью: в Царникаве взорвались и сгорели три автомобиля

Ранним будним утром жители Царникавы смогли наблюдать впечатляющее зрелище. В 4:00 взрывающиеся и горящие автомобили вызвали у народа такое волнение, словно произошло что-то гораздо более страшное.

Один из владельцев сгоревшего автомобиля запросил у программы Degpunktā за свое интервью 20 000 евро — вероятно, именно столько стоила уничтоженная машина. Мужчина добавил, что не понимает, как все это произошло, поэтому ему больше нечего сказать.

Были сожжены автомобили KIA и BMW. Неизвестный доброжелатель успел предупредить одного из жителей и тот свою машину успел спасти.

У одного из соседей - Сандиса, есть теория о том, кто виноват в случившемся. У знакомого, который тоже живет неподалеку, куницы погрызли электронику в машине, и то же самое случилось с автомобилем, который он купил после этого.

Представители правоохранительных органов отмечают, что пламя охватило и третью машину, однако подчеркивают, что подозрений в поджоге в инциденте нет, поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.

«По имеющейся информации, сначала загорелся BMW, а затем загорелись еще два припаркованных поблизости автомобиля. На данный момент нет никаких признаков уголовного преступления, и пожар, скорее всего, возник по техническим причинам», — сообщает Государственная полиция.

Жильцы дома также отмечают оперативную работу спасателей — пожар удалось потушить лишь к шести утра.