Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку

Машина заехала за линию разметки на парковке и за это её владелец получил штраф в размере 25 евро. Штраф выписала компания City Park.

Формулировка нарушения гласила: "за неправильно припаркованный автомобиль". Что именно было нарушено, пришлось выяснять у работников компании.

Отметим, что часто поставить свою машину в точности по разметке на больших парковках у магазинов не представляется возможным, поскольку этого не дают сделать соседние машины, ранее не совсем ровно поставленные своими владельцами.