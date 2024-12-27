Рижское самоуправление напоминает, что восхваление страны-агрессора, нарушившей мир в Украине, запрещено законом. В связи с тем, что некоторые жители отмечают наступление Нового года по московскому времени, около 23:00 в новогоднюю ночь это может расцениваться как проявление поддержки агрессора. В случае таких инцидентов столичное самоуправление призывает сразу обращаться в Рижскую муниципальную полицию по телефону 112.

Полиция будет работать во всех районах города, контролируя общественный порядок и принимая меры в отношении нарушителей. В обычные дни в Риге запрещено использовать пиротехнику с 23:00 до 7:00 утра, однако это ограничение не касается празднования Нового года. В законе сказано, что запрещено использовать пиротехнические изделия в определенные временные промежутки, но это не относится к праздничным дням. В вечер перед Старым годом и в первый день Нового года ограничений нет.

Однако запуск салюта в 23:00, чтобы встретить наступающий Новый год "по московскому времени" может быть расценено правоохранителями как прославление агрессии и военных преступлений России во время вторжения в Украину. В таком случае полиция может вынести предупреждение или выписать денежный штраф – физическому лицу – до 70-ти денежных единиц (то есть до 350 евро), юридическому лицу – до 580 денежных единиц, (то есть до 2900 евро).

Вместо фейерверков Рижская дума предлагает встретить 2025 год в нескольких местах Старой Риги: на Ратушной площади, площади Ливу, Домской площади, площади Пилс, площади у Пороховой башни. Здесь в праздничной атмосфере можно будет танцевать, петь и весело встретить Новый год.

Праздничные мероприятия начнутся 31 декабря в 21:00 и продлятся до 2:00 1 января. В программе — выступления популярных диджеев из Латвии и других стран, а также праздничные видеопроекции на фасадах зданий, созданные молодыми художниками, детьми и подростками из Риги.

Рижское самоуправление напоминает владельцам собак быть особенно внимательными к своим питомцам в период праздников, так как многие животные испытывают сильный стресс от громких звуков, и новогодние мероприятия могут стать для них источником паники.

Если собака сбежала, владельцы несут не только моральное, но и материальное бремя. Они обязаны покрывать расходы на поимку, транспортировку, ветеринарное обслуживание и содержание питомца в приюте. В случае отказа от оплаты этих расходов, будут подготовлены документы для подачи иска в суд с целью принудительного взыскания средств.