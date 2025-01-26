За ночь в Латвии превзойдено 20 рекордов тепла; на следующей неделе ожидаются новые

Рекорд тепла за 25 января превзойден в Айнажи, Лиепае. Руцаве, Стенде и Звейниекциемсе. Самая высокая температура воздуха в субботу была в Руцаве и достигла +7,2 градуса.

В воскресенье до 6:00 самая высокая температура воздуха наблюдалась в Бауске, Добеле, Мерсрагсе и Риге, где столбик термометра поднялся до +7,3 градуса. Это рекорд за 26 января для всей страны - он на одну десятую градуса превзошел зарегистрированную в 1990 году в Руцаве и в 2008 году в Мерсрагсе температуру (+7,2 градуса).

В воскресенье утром температура воздуха в Латвии снизилась до +2-5 градусов, на дорогах местами возможно обледенение.

Синоптики прогнозируют на следующей неделе новые рекорды тепла.

Уже сообщалось, что первый месяц 2025 года в Латвии примерно на 4 градуса теплее средней температуры января за 1991-2020 годы. Среднемесячная температура воздуха, как ожидается, будет не ниже +1 градуса.

Если среднесуточная температура воздуха и в дальнейшем будет выше нуля, то метеорологическая весна наступит в самый ранний день из возможных - 7 февраля.

Метеорологическая весна начинается, если 5 суток подряд продержится положительная среднесуточная температура воздуха. После рекордно теплой зимы 2019-20 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ввел дополнительный критерий наступления метеорологической весны: она может наступить лишь после самого холодного по статистике дня в году, а соответственно нынешней норме, то есть среднему показателю за 1991-2020 годы, это 6 февраля.