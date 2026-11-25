Подход Кулбергса напоминает своего рода «партизанский» принцип: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Оценивая действия премьер-министра, Годманис отмечает, что, хотя в данный момент кризиса нет, появились признаки того, что он может вскоре наступить. «Честно говоря, вижу такое впервые — чтобы кто-то действительно задумывался о будущем».
В экономике действует общее правило: в благоприятные периоды можно, например, сократить определенные статьи расходов — скажем, субсидии — или повысить налоги; в период же спада, напротив, следует снижать налоги и увеличивать субсидии, чтобы способствовать восстановлению экономики.
Все довольно просто: с одной стороны — валовой внутренний продукт (ВВП), с другой — государственные расходы. Если государственные расходы сокращаются, то снижается и ВВП.
Сам премьер-министр признал, что запланированные им меры могут повлиять на темпы экономического роста.
«Объявляя о различных сокращениях, премьер-министру стоило бы добавить кое-что еще. Например, я бы заявил, что урезаю зарплату себе и членам правительства на 25%. Тогда не возникло бы столь резкой негативной реакции на вырванные из контекста сообщения о сокращении пособий для людей с инвалидностью и других чувствительных сферах. Конечно, в реальности таких планов нет, но, будучи вырванными из контекста, эти сведения вызвали настоящий переполох».
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