В экономике действует общее правило: в благоприятные периоды можно, например, сократить определенные статьи расходов — скажем, субсидии — или повысить налоги; в период же спада, напротив, следует снижать налоги и увеличивать субсидии, чтобы способствовать восстановлению экономики.

Все довольно просто: с одной стороны — валовой внутренний продукт (ВВП), с другой — государственные расходы. Если государственные расходы сокращаются, то снижается и ВВП.